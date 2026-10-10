Pompierii încearcă de două săptămâni să stingă un incendiu în Parcul Retezat

Incendiul de vegetaţie izbucnit în zona Cheile Buţii din Parcul Naţional Retezat, care se manifestă de peste două săptămâni într-o zonă montană extrem de greu accesibilă, a afectat aproximativ cinci hectare, focul fiind localizat, a informat, sâmbătă, Prefectura Hunedoara, citată de Agerpres.

Potrivit sursei citate, în perimetrul afectat mai sunt active câteva focare răzleţe, asupra cărora echipele din teren acţionează pentru lichidarea completă.

Prefectul judeţului Hunedoara, Széll Lörincz, împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara”, ai Administraţiei Parcului Naţional Retezat şi ai Ocolului Silvic Lupeni s-au deplasat, sâmbătă, în Cheile Buţii pentru a evalua situaţia şi a identifica soluţiile necesare pentru stingerea incendiului.

„Deplasarea în teren a avut ca principal obiectiv evaluarea directă a situaţiei şi identificarea celor mai potrivite soluţii pentru lichidarea incendiului, în condiţiile în care acesta se manifestă într-o zonă montană extrem de greu accesibilă. Suprafaţa afectată de incendiu este estimată, în prezent, la aproximativ cinci hectare. Incendiul este localizat, iar în perimetrul afectat mai sunt active câteva focare răzleţe, asupra cărora se acţionează pentru lichidare completă”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Hunedoara.

Acces dificil pentru mașinile pompierilor

La acţiunile de sâmbătă participă 12 pompieri, alături de reprezentanţi ai Ocolului Silvic Lupeni, Composesoratului şi Administraţiei Parcului Naţional Retezat.

Intervenţia este îngreunată de configuraţia reliefului, accesul pedestru fiind dificil, în timp ce autospecialele şi utilajele specifice de stingere nu pot ajunge până în zona afectată.

Pentru a facilita intervenţia, a fost creată o cale de acces cu ajutorul unor utilaje forestiere de tip TAF, care sunt folosite inclusiv pentru transportarea apei în recipiente speciale. Utilajele efectuează mai multe curse zilnice până în apropierea zonei în care se acţionează pentru stingerea focarelor.

„În aceste condiţii, evaluarea directă a situaţiei din teren este necesară pentru stabilirea unor soluţii suplimentare, adaptate particularităţilor reliefului şi evoluţiei incendiului, astfel încât acţiunile de stingere să poată continua în condiţii de eficienţă şi siguranţă”, precizează Prefectura Hunedoara.

Acţiunea din teren continuă măsurile stabilite în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara din 3 octombrie, când a fost aprobat Planul de acţiune pentru coordonarea integrată a forţelor şi mijloacelor implicate în misiunea din Cheile Buţii.