Popescu Piedone, atac furibund, cu insulte, la adresa lui Nicușor Dan: „Loază mincinoasă de care mi-e scârbă ca de gândacii descoperiți prin dulapuri!”

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, îl atacă pe primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, după ce acesta afirmase că acţiune sale arată „un pic de exces”. Riposta lui Popescu Piedone a venit printr-o postare pe Facebook, care conține un val de insulte la adresa primarului Capitalei.

Preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a precizat că postarea sa este „o replică la acuzaţiile lui Nicuşor Dan, aduse ANPC”.

”Ţi-aş aduce la prânz o ciorbă din ingredientele pe care le descopăr cu mucegai prin breasla despre care, electoral, minţi… cum îţi este obiceiul! De ziua ta, ţi-aş găti carne putredă! În numele celor care, aidoma ţie, cred că cetăţeanul este doar dator să plătească şi să îndure batjocura pseudo-zeilor politici sau bancheri! Faraoane… esti stupid! Îţi baţi joc de tot ceea ce-ţi imaginezi că stăpâneşti!”, a afirmat Popescu Piedone.

El i-a transmit primarului general că este „vremelnic” și că și-ar fi bătut joc de orașul pe care îl administrează.

„Dincolo de crăiţari meşteşugiţi prin milogeală şi săli de judecată… eşti zero! Zero administrator, zero om! Ai luat-o pe curmeziş, disperat să lingi ceva din zoaiele bucătăriilor infectate de aroganţa şi dezinteresul proprietarilor! Bagă, disperatule! Ţi-am oferit destule adrese! Du-te învârtindu-te! Şi adapă-te electoral!”, a continuat şeful ANPC.

O mare parte din postarea sa se referă la situația Parcului Herăstrău și a locurilor de joacă amenajate acolo. Precizăm că exprimarea „fii” îi aparține șefului ANPC.

”De Herăstrău… nu fii loază! Niciodată, absolut niciodată, nu ţi-a păsat de parcurile Bucureştiului! Nu ţi-a păsat şi nu-ţi va păsa niciodată de copiii Bucureştiului! Loază, într-un mandat şi câteva luni bine plătite… Bucureştiul şi bucureşteanul n-au contat pentru tine! În Herăstrăul ultimilor cinci ani nu au fost locuri de joacă! Doar bucăţi de rugină şi vreascuri legate alandala cu sârme şi şuruburi! Nu fii nătâng, nu fii cretin! Mămicile, taţii, bonele şi fraţii perindaţi prin maidanul acela pe care îl gestionezi ca parc… cunosc prea bine ce îţi scriu aici… ! Nu fii absurd! Nu minţi aşa cum îţi este obiceiul! Eşti o loază mincinoasă de care mi-e mai scârbă ca de gândacii descoperiţi prin dulapuri şi frigidere! Un parazit care parazitează grav Bucurestiul! Ţara? Eşti incapabil, loază! Eşti mincinos şi nemernic! Românii mei sunt deştepţi! Te-au mirosit, te-au citit! Niciodată n-o să conduci România!”, a conchis Popescu Piedone.

Ce a provocat reacția lui Piedone

În urmă cu o săptămână, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că verificările pe care le face preşedintele ANPC arată „un pic de exces”.

„Să-l evalueze bucureştenii şi oamenii. Un pic de exces. Bineînţeles că e bine ca lucruri de felul ăsta să fie remediate în sectorul privat, dar nu poţi să te duci să înspăimânţi un întreg sector de restaurante, nu poţi să alungi oamenii care stau la masă. Sunt nişte oameni care au investit din banii lor şi care dau de lucru multor altor oameni. Trebuie să le dai un preaviz să-şi rezolve problemele pe care le au, nu să te duci aşa să-i ameninţi, să faci spectacol cu afacerile lor”, a precizat primarul Capitalei.

El a adăugat că dacă legea se aplică la literă, atunci jumătate din mijloacele de transport din Capitală vor fi scoase de pe traseu.

„Dacă luăm literă la literă o să scoatem jumătate din mijloace de transport din Bucureşti. Haideţi să-i întrebăm pe bucureşteni dacă vor să facem asta. Aşa, dacă aş porni din degete şi ar veni două miliarde de euro, am schimbat mâine toată flota, dar nu-i avem”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Atacul furibund al lui Piedone survine la o zi după un schimb similar de replici ce a avut loc între fostul președinte Traian Băsescu și premierul Marcel Ciolacu.

Un atac similar al lui Ciolacu

Disputa online a pornit după ce Traian Băsescu a afirmat pe Facebook că „guvernarea USL cu Ciolacu premier a adus România într-o criză multiplă”, referindu-se la datorii, reforme amânate din PNRR şi incapacitatea de a organiza alegerile corect. „Singurul lucru pe care domnul Ciolacu îl mai poate face pentru ţară este să demisioneze”, a transmis Băsescu.

Ulterior, premierul Marcel Ciolacu a reacţionat dur, tot într-un mesaj postat pe Facebook.

„Turnător ordinar”, i s-a adresat Ciolacu lui Băsescu, afirmând că fostul preşedinte a lăsat banii ţării „pe mâna uneia ca Elena Udrea”, aflată în prezent în închisoare, a reuşit „unica performanţă de a avea jumătate de familie la puşcărie” şi a ordonat închiderea de şcoli şi spitale.

„Turnător ordinar – tu nu mai ești bun nici să le arăți oamenilor cum se prepară whisky-ul cu gheață. Un rebut politic scos în față de frații lui de arme, să mai agite românii în campanie. Uită-te în față, Petrov! O să vezi doar lada de gunoi a istoriei”, a scris Marcel Ciolacu.