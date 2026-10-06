Popularitatea noii adaptări Netflix a readus un roman clasic în topurile celor mai vândute cărți

Noul serial Netflix „La răsărit de Eden” (East of Eden), cu o interpretare pe larg lăudată a lui Florence Pugh, a făcut ca romanul omonim al scriitorului american John Steinbeck să urce pe primul loc în topul celor mai bine vândute cărți pe Amazon. În plus, varianta de audiobook a romanului se află și pe lista de cărți „Best of #BookTok” a gigantului din retail, relatează Variety.

Publicat pentru prima dată în 1952, „La răsărit de Eden” este o saga de familie care se întinde pe mai multe generații și urmărește viețile dureroase și brutale ale familiilor Trask și Hamilton în perioada de după Războiul Civil American, în Valea Salinas din California.

Povestea se desfășoară de-a lungul sfârșitului secolului al XIX-lea și începutului secolului al XX-lea și ajunge la apogeu odată cu încheierea Primului Război Mondial.

Ediția aniversară a romanului, publicată de renumita editură Penguin Books în 2002, la aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui Steinbeck, poate fi cumpărată în prezent de pe Amazon pentru 16,25 dolari, cu o reducere de 35% față de prețul obișnuit.

Varianta de audiobook, narată de actorul american Richard Poe și publicată de Penguin Audio poate fi ascultată și pe Audible, platformă care oferă un preț al abonamentului de 0,99 dolari pentru primele trei luni, și de 5,99 dolari după expirarea perioadei promoționale.

În România, romanul scriitorului premiat cu Nobel în 1962 este tradus de Polirom, care oferă ediția sa din 2015, ultima aflată în stoc pe site-ul editurii, pentru prețul de 59 de lei.

Netflix a lansat la începutul lui octombrie serialul „La răsărit de Eden”

Platforma de streaming a anunțat pentru prima dată în iunie 2022 că intenționează să producă o nouă adaptare după romanul clasic al lui John Steinbeck. Directorii Netflix au optat în cele din urmă pentru un format de miniserie cu 7 episoade, care a fost lansată integral în data de 1 octombrie.

Netflix nu și-a publicat încă datele de audiență pentru începutul lunii octombrie, însă FlixPatrol, un site de referință care monitorizează în timp real popularitatea diferitelor filme și seriale disponibile pe marile platforme de streaming, arată că „La răsărit de Eden” a devenit cel mai urmărit serial Netflix la nivel mondial.

Clasamentul intern al platformei arată de asemenea că miniseria este în acest moment și cel mai vizionat serial al Netflix în România.

Cele mai urmărite seriale pe Netflix la începutul lunii octombrie, FOTO: Captură de ecran

Popularitatea cărții lui Steinbeck, pe care autorul a considerat-o cea mai reușită operă a sa, a făcut ca aceasta să fie subiectul mai multor adaptări cinematografice de-a lungul deceniilor. Presa de la Hollywood a remarcat și o curiozitate în acest sens: noul serial Netflix a fost creat de actrița și scriitoarea americană de Zoe Kazan, nepoata lui Elia Kazan.

Acesta a fost regizorul unei celebre adaptări cinematografice din 1955, cu James Dean în rolul masculin principal.

Noul serial Netflix, în care Florence Pugh joacă printre alții alături de Christopher Abbott și Mike Faist, a fost în general apreciat de criticii de film, având o rată a aprobării din partea acestora de 88% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și un rating de 80 / 100 pe Metacritic.

Pe IMDb, cel mai cunoscut site unde poate vota și publicul larg, miniseria „La răsărit de Eden” are în prezent o notă medie de 8 / 10. E un exemplu rar în care atât specialiștii, cât și spectatorii obișnuiți, par să fie în asentiment.