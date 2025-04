Populația a investit în acest an peste 17 miliarde de lei în titluri de stat

„17,4 miliarde de lei este suma investită în acest an în titluri de stat — de trei ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste investiții înseamnă că dobânda plătită de stat pentru finanțarea deficitului bugetar ajunge în buzunarul românilor. 80% din această sumă reprezintă investiții noi, semn că din ce în ce mai mulți aleg titlurile de stat”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.

În plus, a mai spus Barna, există perspectiva ca în lunile următoare MFP să atragă și sume mai mari reinvestite din rambursările emisiunilor din anii precedenți. „Tocmai am încheiat o nouă ediție a programului FIDELIS, care, în cele trei ediții derulate în acest an, a înregistrat 85.000 de subscrieri și aproape 8 miliarde de lei investiți. Continuăm cu subscrieri lunare, iar eu recomand tuturor această investiție sigură, cu o dobândă avantajoasă și neimpozabilă.”, a mai explicat Tánczos Barna.

Fidelis III din 2025, desfășurată între 4 – 11 aprilie, a înregistrat o valoare a subscrierilor de peste 1,34 miliarde lei, prin 16.408 de ordine. 2592 români s-au alăturat campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, desfășurată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM. Aceștia au investit peste 99,63 milioane lei, beneficiind de o dobândă de 7.60%, cu 1% mai mare decât cea oferită pentru emisiunile clasice cu scadența la 1 an.

Cele mai accesate emisiuni ale acestei ediții au fost:

· emisiunea în lei, cu scadența de 1 an, dobânda de 6,60%, cu un total de peste 480 milioane de lei, investiți prin 5794 ordine;

· emisiunea în euro, cu scadența la 7 ani, dobânda de 6%, cu o sumă totală investită de peste 58 milioane euro, echivalentul a peste 290 milioane lei, plasată prin 2726 ordine.

Emisiunea în euro, cu scadența la 2 ani și dobânda de 3,30%, a strâns un interes de peste 42 milioane euro, echivalentul a aproape 214 milioane lei, plasate prin 1803 ordine. În ceea ce privește emisiunea în lei, cu scadența de 3 ani și dobânda de 7,30%, investitorii au plasat peste 149 milioane lei, prin 1935 ordine, iar emisiunea în lei cu scadența de 5 ani și dobânda de 7,60% a cumulat peste 108 milioane lei, prin 1558 ordine.

Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Donatorii-investitori care au făcut dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2024 au beneficiat de scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei.

Începând cu ediția din 4 – 11 aprilie 2025 a programului, donatorii-investitori pot subscrie titluri FIDELIS în limita unui plafon maxim de 100.000 lei, în tranșa dedicată.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilități precum:

· posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere;

· câștigurile cumulate din dobânzi și profituri sunt neimpozabile;

· flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.