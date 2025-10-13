VIDEO VIRAL Un porc a încercat să intre într-un magazin Lidl. „Doamna Cristina, vorbesc serios! Ce fac cu el?”

Incidentul a avut loc săptămâna trecută și a stârnit hohote de râs pe TikTok, unde un videoclip cu aventura suinei s-a viralizat.

Animalul curios părea nerăbdător să intre, vineri, într-un magazin Lidl din orașul Victoria, județul Brașov, potrivit publicației locale Salut, Făgăraș.

Deși porcul s-a dus în fața ușii de la intrarea, aceasta nu s-a deschis. În tot acest timp, un cățel îl lătra. Când a văzut că nu are șanse să pătrundă pe ușile automate, suina a încercat să găsească o altă cale, însă s-a întors spre intrarea principală.

Clienții magazinului s-au amuzat, dar paznicul părea nedumerit și a cerut indicații angajaților prin sistemul intern de comunicație.

„Avem un porc aicea! Mă auziți? Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc. Un porc în față. Ce fac cu el?”, a spus bărbatul, care mai apoi a încercat să alunge animalul ridicându-și ambele brațe.

„Nu ne așteptam să vedem un cumpărător atât de special astăzi în parcarea de la Lidl, dar clienții s-au amuzat și atmosfera a fost chiar distractivă”, a spus un bărbat care tocmai se pregătea să intre la cumpărături, citat de Salut, Făgăraș.

Videoclipul viral cu animalul a strâns aproape 2 milioane de vizualizări