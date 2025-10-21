Porcăria care îngroapă România

„Câteodată am impulsul cretin de a vrea un război pentru ca toți zevzecii care se cred mari luptători să afle cu adevărat ce înseamnă asta”. Nu spun cine a rostit aceste cuvinte. Ele îngheață prin oroarea lor, dar și prin sufocarea unor conștiințe în fața ordurilor răsturnate cu un entuziasm bolnav în spațiul fotbalului de galerie, scrie jurnalistul Radu Naum, într-un articol de opinie de pe GOLAZO.ro.

La Dinamo – Rapid au fost momente bune în care nu mă puteam uita la meci uluit de ceea ce puteam să citesc pe bannere. Nu-mi venea să cred că așa ceva poate fi exhibat liniștit, de-a lungul unui întreg sector. Organul genital masculin trona uriaș, cu o bucurie violatoare, în fața a mii de femei și copii.

A stat acolo minute bune, mă întrebam cât? Până unde? Apoi l-au strâns liniștit și a apărut altul. Tot cu P…A în ochii tuturor. A stat și acela ceva timp. Apoi a dispărut. Păreau niște reclame care se schimbă. Nimic deosebit.

Am crezut că va veni cineva să le ia de acolo. Dar nimeni nu se pune cu galeriile. Acelea sunt, cum ar spune francezii despre unele cartiere ale marilor orașe, spații pierdute ale republicii.

Continuarea, pe GOLAZO.ro.