Portavionul nuclear francez Charles de Gaulle se îndreaptă către două zone vitale din Orientul Mijlociu. Ținta finală

Avioane de vânătoare Rafale Marine, pe puntea portavionului francez Charles de Gaulle, 4 martie 2025. FOTO: Roslan RAHMAN / AFP / Profimedia

Grupul portavionului nuclear francez Charles de Gaulle se îndreaptă spre Marea Roșie și Golful Aden, în cadrul eforturilor depuse de Franța și Marea Britanie pentru a se pregăti pentru o viitoare misiune menită să asigure libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat miercuri armata franceză, potrivit Reuters.

Ministerul francez al Apărării a precizat, într-un comunicat, că grupul portavionului a traversat miercuri Canalul Suez, îndreptându-se spre sudul Mării Roșii.

Acest grup de atac al portavionului nuclear Charles de Gaulle a fost dislocat în estul Mediteranei la scurt timp după ce SUA și Israelul și-au lansat loviturile aeriene asupra Iranului și poate rămâne pe mare între patru și cinci luni.

Franța și Marea Britanie conduc eforturile de organizare a unei misiuni internaționale pentru protejarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz, atunci când condițiile o vor permite.

Transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz – prin care trecea aproape o cincime din livrările mondiale de petrol și gaz natural lichefiat – a fost grav perturbat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Marea Roșie se află între Africa (la vest) și Peninsula Arabică din Asia (la est), fiind conectată la Oceanul Indian prin Golful Aden.

Situat între Yemen (în sudul Peninsulei Arabice/Orientul Mijlociu) și Somalia (în estul Africii), Golful Aden este o cale navigabilă-cheie ce leagă Marea Roșie de Oceanul Indian.

Ambele zone sunt vitale pentru rutele comerciale.

Misiunea internațională pe care o au Parisul și Londra în vizor

La finalul lunii aprilie, Ministrul britanic al Apărării, John Healey, și omoloaga lui franceză, Catherine Vautrin, i-au îndemnat pe liderii militari din mai multe țări reuniți la Londra să ajungă la un plan comun pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, declarându-se „încrezători” în privința „progreselor”.

Reuniunea de la Londra, care a durat două zile, a avut ca obiectiv înființarea unei „misiuni multinaționale cu vocație defensivă care va consolida încrederea marinei comerciale și, dacă va fi necesar, va permite deminarea (strâmtorii) și protejarea navelor după încetarea ostilităților”, a precizat, pe 23 aprilie, John Healey.

Peste 44 de țări de pe toate continentele au participat la reuniune, a precizat Ministerul britanic al Apărării, potrivit AFP și Agerpres.

Conferința a avut loc în urma unui summit care reunise pe 17 aprilie aproximativ 50 de participanți, inclusiv aproximativ 30 de șefi de stat și de guvern.

La finalul summitului, președintele francez Emmanuel Macron a menționat înființarea unei „misiuni neutre, complet separate de beligeranți” pentru a securiza navigația în Strâmtoarea Ormuz.

Premierul britanic Keir Starmer a precizat că „peste 12 țări” s-au oferit să contribuie la o astfel de forță „pașnică și defensivă”.

Ambele țări au subliniat că această forță va fi desfășurată doar după ce se va instaura o pace durabilă în regiune.