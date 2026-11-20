Cum ar fi să privești lumea de la 4.000 de metri altitudine, să-ți înfrunți una dintre cele mai mari temeri și să descoperi că poți face ceva ce poate părea imposibil? Pentru 14 persoane cu dizabilități, această experiență a devenit realitate în cadrul proiectului „Pot și eu!”, inițiat de TNT Brothers cu sprijinul REHAU. Încheierea primului sezon vine cu rezultate care încurajează continuarea inițiativei și în primăvara anului 2027.

Există experiențe pe care le amânăm din teamă, din lipsă de încredere sau pur și simplu pentru că ni se par inaccesibile. Pentru persoanele cu dizabilități, însă, obstacolele pot fi mai complexe: de la bariere fizice și logistice până la prejudecățile celor din jur sau la convingerea că anumite lucruri nu sunt pentru ele.

Proiectul „Pot și eu!”, inițiat de Asociația Club Sportiv TNT Brothers, a pornit de la o idee simplă: o dizabilitate poate schimba modul în care faci anumite lucruri, dar nu ar trebui să însemne automat că experiențele extraordinare îți sunt inaccesibile.

Prin intermediul proiectului, persoanele cu dizabilități au avut oportunitatea de a experimenta saltul cu parașuta în tandem, de la 4.000 de metri altitudine, într-un cadru adaptat nevoilor individuale ale fiecărui participant. Mai mult decât o experiență sportivă extremă, inițiativa și-a propus să contribuie la schimbarea perspectivei asupra dizabilității și la transformarea incluziunii într-o realitate concretă. Mesajul proiectului este unul simplu: persoanele cu dizabilități nu trebuie privite exclusiv prin prisma nevoilor de sprijin, ci și ca oameni cu propriile aspirații, dorințe și capacități. Setea de libertate și curajul de a-ți depăși limitele sunt universale.

sursa foto: TNT Brothers

14 salturi, 14 povești despre curaj și depășirea limitelor

Campania s-a încheiat cu 14 persoane care au experimentat saltul cu parașuta, în timp ce alte 3 persoane și-au asigurat deja locul pentru această experiență. În spatele acestor cifre se află povești diferite, emoții intense și oameni care au ales să-și înfrunte teama și să iasă din zona de confort.

Unul dintre beneficiarii proiectului este Răzvan Nedu, campion mondial la paraclimbing, antrenor de escaladă și mentor în cadrul Asociației Climb Again. Răzvan vede doar 1% din lumea din jurul său, dar acest lucru nu l-a împiedicat să obțină performanțe sportive remarcabile și nici să descopere cum se vede lumea de la 4.000 de metri altitudine.

„Inițiativa «Pot și eu!» începută de cei de la TNT Brothers a fost un proiect prin care am avut oportunitatea de a sări cu parașuta, împreună cu alte persoane cu dizabilități de la Climb Again, și de a trăi acea emoție și acea frică care te ține la sol, dar totodată bucuria de a trece prin ea și de a avea entuziasmul și euforia reușitei. În special, persoanele cu dizabilități simt și mai mult că nu pot să facă lucruri, de aceea mi se pare o inițiativă extraordinară care îți dă aripi și te învață să zbori”, povestește Răzvan Nedu.

Dincolo de performanțele sale sportive, Răzvan este implicat activ în comunitatea Climb Again, unde lucrează cu copii și adulți cu dizabilități fizice și de neurodezvoltare, ajutându-i să-și descopere încrederea și să-și depășească propriile temeri.

Printre beneficiarii proiectului s-au numărat și alți sportivi cu rezultate remarcabile: Ciprian Lungu, singurul pilot de raliu în scaun rulant din Europa de Est și Centrală, și Alexandru Cristian, campion național la paracanotaj în 2026. Alături de ei, Bogdan, practicant de maratoane și ultramaratoane în scaun rulant, a descoperit la rândul său emoția saltului cu parașuta.

„Te încearcă o grămadă de sentimente acolo sus, în aer, dispar toate problemele, te simți cu adevărat liber, iar în momentul în care ai aterizat realizezi cât ești de puternic și nimic nu îți mai stă în cale”, povestește Alexandru Cristian despre experiența sa.

Echipa care îți dă aripi să zbori

Un proiect de acest tip presupune mai mult decât organizarea unui salt cu parașuta. Fiecare participant are nevoi și particularități diferite, iar pregătirea presupune discuții individuale cu instructorii, evaluarea posibilităților și adaptarea procedurilor, astfel încât experiența să se desfășoare în condiții de siguranță. Pentru echipa TNT Brothers, provocarea a însemnat și o oportunitate de a învăța, de a găsi soluții și de a privi dintr-o nouă perspectivă propria activitate.

„«Pot și eu!» a fost unul dintre acele proiecte care ne-a reamintit de ce iubim ceea ce facem. Dincolo de organizare, pregătire și provocările pe care le-a presupus fiecare salt, au fost oamenii, emoțiile lor și bucuria sinceră. Pentru echipa noastră, proiectul a însemnat mult. A însemnat umanitate, responsabilitate, adaptare și, mai ales, multă implicare din partea tuturor celor care au contribuit.

Sunt mândră de felul în care echipa a răspuns acestei provocări și recunoscătoare tuturor celor care ne-au acordat încrederea de a le fi alături într-un moment atât de special. Cu sprijinul REHAU, am reușit să transformăm o idee în experiențe reale, iar emoțiile pe care le-am trăit împreună ne motivează să ducem proiectul mai departe”, declară Alina Sime, Manager de Proiect „Pot și eu!” – TNT Brothers.

sursa foto: TNT Brothers

REHAU, partenerul care a transformat incluziunea în oportunități concrete

Implementarea proiectului „Pot și eu!” a fost posibilă cu sprijinul REHAU, lider global în dezvoltarea de soluții pe bază de polimeri, care a ales să susțină accesul persoanelor cu dizabilități la experiența saltului cu parașuta.

Implicarea companiei a făcut posibilă acoperirea a 50% din costul salturilor pe întreaga perioadă a campaniei, contribuind astfel la reducerea uneia dintre barierele care ar fi putut împiedica participarea unor beneficiari.

Parteneriatul reflectă valori comune precum progresul, inovația și dorința de a transforma ideile în oportunități reale. Sub motto-ul „Engineering progress. Enhancing lives.”, REHAU susține dezvoltarea unor soluții care contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor, iar implicarea în „Pot și eu!” reprezintă o concretizare a acestei viziuni într-un proiect cu impact social.

Inițiativa a beneficiat și de sprijinul unor organizații precum Climb Again, Caiac SMile, Neuroatipic și Stem Shure, care contribuie, prin activitatea lor, la dezvoltarea oportunităților și la facilitarea accesului persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități la experiențe adaptate nevoilor lor.

Proiectul nu se încheie aici. „Pot și eu!” revine în primăvara anului 2027

Rezultatele primului sezon au confirmat interesul și potențialul unei astfel de inițiative, dar și importanța unor acțiuni concrete care să contribuie la o conversație mai amplă despre accesibilitate, incluziune și egalitatea de șanse.

Pentru TNT Brothers, încheierea sezonului 2026 nu înseamnă și încheierea proiectului. Dimpotrivă, impactul pozitiv și experiențele trăite alături de beneficiari au determinat echipa să continue inițiativa în primăvara anului 2027, odată cu reluarea sezonului de parașutism.

Obiectivul este de a oferi și altor persoane cu dizabilități oportunitatea de a experimenta saltul cu parașuta și de a dezvolta în continuare colaborările cu specialiști și organizații care cunosc îndeaproape nevoile acestei comunități.

Iar dacă există o lecție pe care primul sezon „Pot și eu!” a lăsat-o în urmă, aceasta este că uneori trebuie doar să ai oportunitatea de a încerca pentru a descoperi cât de departe poți ajunge. Pentru că, la finalul unui salt de la 4.000 de metri, dincolo de adrenalină, rămâne sentimentul unei reușite personale. Și poate cel mai important lucru: convingerea că și tu poți.

„Pot și eu!” este un proiect inițiat de Asociația Club Sportiv TNT Brothers, cu sprijinul REHAU.

Dacă tu sau cineva drag ție v-ați întrebat vreodată cum ar fi să zburați, ar putea fi începutul unei povești. Detaliile despre noul sezon vor fi anunțate pe canalele oficiale TNT Brothers, pe tnt-brothers.ro.

Articol susținut de TNT Brothers