Poți face un anevrism cerebral de la stres? Date medicale + studii care arată cum ni se modifică vasele de sânge și cât de grav poate fi

Un anevrism rupt e o urgență medicală majoră, unde fiecare secundă contează. Primul simptom e, de obicei, o durere de cap severă pe care pacienții o descriu ca „cea mai groaznică durere de cap din viața lor.” FOTO:. Shutterstock.com

Medicii spun că legătura dintre presiunea psihică și emoțională și formarea anevrismelor există, dar nu comportă întotdeauna mecanismul cauză-efect. Răspunsul scurt ar fi că stresul nu provoacă anevrisme din senin, dar poate agrava riscul în cazul celor care au deja un perete arterial slăbit.

Anevrismele se formează atunci când o porțiune a unei artere se fragilizează în timp, cel mai frecvent din cauza hipertensiunii, fumatului sau a predispoziției genetice. Stresul nu cauzează anevrisme, dar crește tensiunea arterială și accelerează procesele care duc la deteriorarea vaselor de sânge.

Studiile recente au scos la iveală că persoanele diagnosticate cu anevrisme raportează, de regulă, un nivel crescut de stres pe termen lung, iar unele analize au identificat concentrații mari de cortizol în părul pacienților cu ruptură de anevrism, cortizolul fiind un marker biologic al stresului cronic.

Așadar, stresul, deși nu provoacă direct anevrisme, poate favoriza apariția lor pe termen lung prin creșterea constantă a tensiunii arteriale. Nu e vorba despre episoade izolate de tensiune emoțională, ci despre expunerea cronică la stres și despre efectele ei cumulative asupra sistemului vascular, în combinație cu alți factori genetici și stil de viață.

Ce este, de fapt, un anevrism cerebral

Medicii definesc anevrismul ca pe o dilatație anormală a unui vas de sânge. În cazul celui cerebral, proeminența apare la nivelul arterelor din creier. Problema nu o reprezintă neapărat deformarea în sine, motiv pentru care multe persoane trăiesc ani buni fără să știe că au un anevrism, ci riscul ca aceasta să se rupă.

Anevrismele cerebrale afectează aproximativ 3% din populația lumii, cel mai des în jurul vârstei de 50 de ani, potrivit statisticilor. În tinerețe, riscul este similar la femei și bărbați, dar după menopauză devine aproape dublu la femei, din cauza scăderii nivelului de estrogen, care slăbește pereții vaselor de sânge.

Ruptura unui anevrism provoacă hemoragie cerebrală severă, o urgență medicală cu risc mare de deces sau dizabilitate. Aproximativ unul din cinci pacienți cu anevrism rupt nu supraviețuiește, iar până la 40% rămân cu sechele neurologice permanente.

Din perspectiva structurii lor, anevrismele se împart în mai multe categorii. Cele mai frecvente sunt anevrismele saculare sau congenitale, care reprezintă 90% din totalul cazurilor. Există apoi anevrismele fusiforme și arteriosclerotice (7% din cazuri), cele infecțioase sau micotice (0,5%), precum și cele neoplazice, traumatice sau microanevrismele cauzate de hipertensiunea arterială.

Cum apar anevrismele cerebrale

Un anevrism cerebral apare atunci când peretele unei artere din creier se slăbește și începe să se bombeze sub presiunea sângelui. În mod normal, aceste vase au o structură solidă, alcătuită din trei straturi care mențin fluxul stabil și sigur. Când unul dintre straturi este afectat, din cauza hipertensiunii, inflamației sau pierderii elasticității odată cu vârsta, întreaga zonă devine fragilă.

Presiunea sângelui împinge constant asupra acelui punct slab, iar în timp se formează o mică umflătură, ca o bulă. De obicei nu provoacă simptome, dar dacă balonul se rupe, apare o hemoragie cerebrală care poate fi fatală.

Factorii de risc

Deși nu a fost identificată o cauză exactă pentru apariția anevrismelor, există numeroși factori de risc, cum ar fi:

Vârsta: după 50 de ani, pereții arteriali își pierd treptat elasticitatea și rezistența;

Istoricul familial: persoanele care au rude de gradul întâi cu anevrism sau hemoragie cerebrală au un risc semnificativ mai mare;

Afecțiuni genetice care slăbesc țesutul conjunctiv, precum sindromul Ehlers-Danlos tip IV și sindromul Marfan;

Alte boli asociate: boala polichistică renală, coarctația de aortă, malformațiile arteriovenoase cerebrale, lupusul, anemia falciformă și scleroza tuberoasă.

Pe lângă aceștia, există și factori modificabili care țin de stilul de viață. Hipertensiunea arterială e poate cel mai important. Tensiunea crescută forțează constant pereții arteriali, accelerându-le uzura naturală. Fumatul amplifică acest efect, deteriorând structura elastică a vaselor. Consumul excesiv de alcool și cocaina sunt, de asemenea, asociate cu un risc mai mare.

Semnele de alarmă

Anevrismele nerupte nu dau, în general, semne. De aceea, multe sunt descoperite din întâmplare. Dar când apar simptome, ele pot include dureri de cap recurente, pierderea echilibrului, senzații anormale pe jumătate de față, tulburări ale memoriei pe termen scurt, probleme de vedere (inclusiv vedere dublă sau pierderea vederii), pupile dilatate sau dureri în spatele ochilor.

Un anevrism rupt e cu totul altă poveste și reprezintă o urgență medicală majoră, unde fiecare secundă contează. Primul simptom e, de obicei, o durere de cap severă pe care pacienții o descriu ca „cea mai groaznică durere de cap din viața lor.” Apar greață, vărsături, confuzie, rigiditate a gâtului, sensibilitate la lumină, tulburări neurologice focale (pareze sau paralizii), convulsii, și în cazurile grave, pierderea cunoștinței.

Complicațiile care pot apărea după ruptură

Ruptura unui anevrism provoacă hemoragie în interiorul craniului, iar sângele acumulat declanșează o serie de complicații care pot pune viața în pericol. Prima e resângerarea și presupune că după prima ruptură, peretele vasului rămâne fragil, lucru care face probabilă o nouă sângerare în următoarele zile.

Apoi, vasospasmul, un reflex prin care vasele cerebrale se contractă brusc ca răspuns la ruptură, încercând să limiteze pierderea de sânge. Deși e un mecanism de protecție, vasospasmul poate reduce dramatic fluxul sanguin către creier, crescând riscul de accident vascular cerebral.

Hidrocefalul e o altă complicație frecventă. Când se produce o sângerare subarahnoidiană (în spațiul dintre creier și membranele care îl acoperă), sângele în exces blochează circulația normală a lichidului cerebrospinal. Acest fluid se acumulează și pune presiune pe structurile cerebrale. În final, echilibrul hidroelectrolitic se destabilizează, ducând la hiponatremie (un nivel scăzut de sodiu în sânge).

Cum se depistează un anevrism

Cum anevrismele nerupte sunt, în general, asimptomatice, cel mai frecvent sunt descoperite întâmplător în timpul investigațiilor pentru alte probleme. Dar când există suspiciunea unui anevrism, fie pentru că există factori de risc, fie pentru că a apărut o ruptură, medicii au la dispoziție mai multe metode de diagnostic, printre care tomografia computerizată (CT), angiografia, rezonanța magnetică nucleară (RMN) și puncția lombară.

Metode de tratament

Tratamentul depinde de mai mulți factori, precum dimensiunea și localizarea anevrismului, vârsta pacientului, starea generală de sănătate, istoricul familial și alte probleme medicale existente. Pentru anevrismele nerupte, medicii evaluează dacă riscul de ruptură justifică o intervenție, sau dacă monitorizarea periodică e o opțiune mai sigură.

Când se decide pentru tratament chirurgical, există două metode principale. Prima e cliparea, o procedură clasică în care neurochirurgul deschide craniul, localizează artera afectată și plasează un clip metalic la baza anevrismului, întrerupând fluxul sanguin către umflătură. E o intervenție eficientă deoarece anevrismele clipate nu reapar, de obicei, dar e invazivă. Recuperarea durează aproximativ patru până la șase săptămâni.

Alternativa e ocluzia endovasculară, o procedură mai puțin invazivă. Se inserează un cateter prin artera femurală, care e ghidat prin sistemul vascular până la anevrism. Acolo se plasează spirale minuscule care blochează fluxul sanguin și determină formarea unui cheag în interiorul anevrismului. Uneori se folosesc și stenturi vasculare pentru a ține spiralele în poziție.

O tehnică mai nouă e devierea fluxului sanguin, care implică inserarea unui stent special în vasul de sânge pentru a redirecționa circulația departe de anevrism. Cu cât ajunge mai puțin sânge în zona dilatației, cu atât riscul de ruptură scade, iar corpul are șansa să vindece zona afectată. Stentul stimulează creșterea de celule noi care, în timp, sigilează anevrismul.

Tratamentul medical complementar

Pe lângă intervenția chirurgicală, există și opțiuni terapeutice simptomatice. Analgezicele, precum acetaminofenul, combat durerile de cap. Blocantele canalelor de calciu, în special nimodipinul, previn vasospasmul și reduc riscul de leziuni cerebrale cauzate de fluxul sanguin insuficient după o ruptură.

Vasopresoarele mențin tensiunea arterială la un nivel optim pentru a asigura irigarea adecvată a țesuturilor cerebrale. Anticonvulsivele se administrează dacă apar convulsii. În cazurile grave, pot fi necesare proceduri suplimentare, precum angioplastia pentru a dilata vasele îngustrate, sau inserarea de catetre pentru drenajul lichidului cerebrospinal în exces.

Prevenția și screeningul

Modificarea stilului de viață este cea mai eficientă formă de prevenție. Renunțarea la fumat rămâne pasul cel mai important, iar medicul poate recomanda programe specializate pentru gestionarea sevrajului. Menținerea tensiunii arteriale în limite normale, prin alimentație echilibrată și mișcare regulată, reduce de asemenea riscul. Evitarea alcoolui și a substanțelor stimulante, precum cocaina sau metamfetamina, sunt extrem de importante.

Investigațiile preventive pentru depistarea anevrismelor nerupte nu sunt recomandate de rutină, ci doar persoanelor cu risc crescut. Aici intră cei care au cel puțin două rude apropiate diagnosticate cu anevrism sau hemoragie cerebrală, precum și cei cu afecțiuni genetice care fragilizează pereții vaselor de sânge, cum sunt boala polichistică renală, coarctația de aortă și sindromul Ehlers-Danlos.