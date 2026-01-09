Povara tăcută a taților. Ce nu se vede dincolo de rolul de „stâlp al familiei”

Vorbim mult despre povara maternității, dar și tații poartă luptele lor. La fel ca mamele, se confruntă cu așteptări contradictorii, norme de gen și constrângeri sociale. Deseori, simt o presiune constantă de a fi furnizor, protector și sprijin emoțional într-o cultură care i-a învățat că „un bărbat nu plânge” și „trebuie să fie puternic”. Ce înseamnă, concret, această povară, cum îi afectează și ce soluții există?

Când Andrei, un programator din Timișoara, a devenit tată, s-a simțit copleșit nu doar de schimbarea de rutină, ci mai ales de valul de gânduri care nu păreau să se oprească niciodată. În nopțile în care casa era liniștită, mintea lui nu găsea odihnă: „Trebuie să fiu puternic pentru familie, să nu arăt slăbiciune, să știu întotdeauna ce fac”. Chiar dacă își iubea copilul și partenera, presiunea de a fi „ghidul stabil” îi eroda treptat încrederea în sine.

Pentru mulți tați aflați la început de drum, această stare nu este una trecătoare. Devine un fundal constant al vieții de zi cu zi. Nu este doar oboseala firească a începutului, ci un set de așteptări internalizate, adesea nerostite. În lipsa unui spațiu legitim în care aceste trăiri să poată fi puse în cuvinte, unii tați se retrag. Alții se închid în tăcere sau își minimalizează dificultățile, tocmai într-un moment în care adaptarea și vulnerabilitatea ar fi firești.

