Povestea cuplului care a reușit să supraviețuiască 66 de zile în derivă pe mare, printre atacuri de rechini și mâncând pește crud

În una dintre cele mai fascinante povești de supraviețuire din ultimele decenii, un cuplu al cărui iaht a fost lovit și scufundat de un grup de balene ucigașe în largul coastelor Costa Ricăi a supraviețuit 66 de zile în derivă în Oceanul Pacific într-o plută de cauciuc, soțul și soția fiind în cele din urmă salvați datorită unui dispozitiv cu un nume cât se poate de potrivit: „Survivor”, relatează revista People.

William și Simone Butler își începuseră de trei săptămâni o călătorie prin care încercau să înconjoare globul cu iahtul lor de aproximativ 12,2 metri lungime, când au fost scufundați de balene la circa 1.930 de kilometri de coastă, pe 15 iunie 1989.

Cei doi au reușit în grabă să ia hrană, echipament de pescuit și o pompă de aproximativ 3,2 kilograme, numită Survivor-35 – o pompă acționată manual care transformă apa sărată în apă dulce -, înainte de a se urca într-o plută de cauciuc.

Reacția lor rapidă s-a dovedit esențială, deoarece aveau să rămână blocați în plută timp de 66 de zile, în derivă în Oceanul Pacific.

Cum au supraviețuit cei doi în derivă peste două luni

Timp de peste două luni, au supraviețuit în principal cu pește crud și cu „trei litri prețioși de apă potabilă pe care William”, în vârstă atunci de 60 de ani, îi obținea zilnic din pompa Survivor, potrivit relatărilor revistei People din acea perioadă. Revista americană a reluat acum povestea celor doi în condițiile în care William a murit recent, la câțiva ani după soția sa.

La finalul încercării lor de 66 de zile din 1989, William și Simone, ea în vârstă de 52 de ani la momentul respectiv, au fost salvați de Paza de Coastă a Costa Ricăi și transportați la un spital din orașul de coastă Golfito.

În ciuda tuturor probabilităților, cei doi se aflau într-o stare relativ bună, cu excepția deshidratării și a arsurilor solare severe. Din patul de spital, William le-a spus reporterilor că prindeau pește zilnic, afirmând: „M-am forțat să mănânc aproape 0,9 kilograme de pește crud pe zi și mi-am forțat și soția să mănânce”.

Chiar și cu acest aport de hrană, atât William, cât și Simone au slăbit aproximativ 23 de kilograme fiecare în timpul încercării.

William și Simone Butler își țin în brațe nepoata la câteva zile după ce au fost salvați de pe mare, FOTO: JM / AP / Profimedia Images

Bărbatul a luat o pauză de la aventurile pe mare după întregul calvar

După recuperare, cuplul s-a întors în Statele Unite, iar William le-a declarat reporterilor: „Este greu de crezut că acum șapte zile eram încă în derivă, încercând să ajungem la țărm. Chiar este greu să discutăm situația”.

Cei doi au spus că, pe parcursul calvarului, au respins atacuri de rechini și că ulterior au fost contactați în legătură cu transformarea poveștii lor într-o carte sau într-un film.

În cele din urmă, însă, erau mai degrabă dornici să rămână pe uscat. „O să ne odihnim – și o să stăm departe de ocean o vreme, mergând la munte, pe câmpii”, spunea William la acea vreme.

Chiar și necrologul lui William a amintit de aventurile sale pe mare, care au început la vârsta de 14 ani, când „a fost comandantul primei sale traversări în ape oceanice, de la Havana la Varadero, pe un velier Snipe de aproximativ 4,6 metri”.

„Bill a continuat să fie comandantul a nenumărate voiaje, printre care căutări de comori, pescuit, trei traversări transatlantice, ocolirea Capului Horn și o tentativă de înconjurare a globului, care s-a încheiat atunci când velierul său, Siboney, a fost scufundat de balene”, se arată în necrolog.

„De-a lungul anilor săi de navigație, Bill a parcurs pe mare peste 74.000 de mile nautice alături de copiii, nepoții și numeroși membri ai echipajului, la bordul celor două mari pasiuni maritime ale sale, Siboney și New Chance.”