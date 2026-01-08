Povestea lui Bogdan Țîru, de la primul pas făcut în Academia Hagi, când avea 14 ani: “Aici am învățat să nu mă dau bătut”

Bogdan Țîru este unul dintre primii fotbaliști pe care Gică Hagi i-a avut la Academie de la început de drum. Fundașul ajuns la 30 de ani vorbește despre cum e să crești într-un sistem construit pentru performanță.

Bogdan Țîru a intrat pe poarta Academiei Hagi în 2009, când proiectul abia prindea contur, și a devenit parte a primei generații care a pus bazele modelului de formare imaginat de Gheorghe Hagi. A învățat acolo primele exerciții de coordonare, a descoperit ce înseamnă disciplina, munca, respectul și a fost martor direct la transformarea unui vis într-o academie care avea să schimbe fotbalul românesc.

Pentru el, Academia nu a fost doar locul unde s-a format ca fotbalist, ci mediul în care a crescut, și-a modelat mentalitatea, și-a înțeles potențialul și a primit șansa de a ajunge în fotbalul mare. A debutat pentru echipa de seniori, a trecut prin momente bune și dificile, și a învățat că perseverența, sacrificiile și caracterul sunt la fel de importante ca talentul.

* „Dream big: fotbal, adolescență și educație” powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.

Proiect comercial GOLAZO.ro X Academia Gheorghe Hagi

Citește continuarea pe Golazo.ro

Articol susținut de Academia Gheorghe Hagi