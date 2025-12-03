Povestea miliardarului care a trăit 70 de ani în aceeași casă, fără aer condiționat, într-un oraș „cald” al lumii

Charlie Munger s-a stins din viață în 28 noiembrie 2023, cu aproximativ o lună înainte de a împlini 100 de ani. Credit: Johannes EISELE / AFP / Profimedia

Omul de afaceri american Charlie Munger, care a murit în noiembrie 2023, cu circa o lună înainte de a împlini vârsta de 100 de ani, s-a diferențiat de cei mai mulți dintre miliardari, locuind aproape șapte decenii în aceeași casă modestă din Los Angeles, scrie Yahoo Finance.

The Wall Street Journal a relatat că miliardarul, vicepreședinte al conglomeratului american Berkshire Hathaway, nu avea nici măcar aer condiționat în locuință. Potrivit publicației, în timpul unui val sufocant de căldură, cu trei ani ani înainte de moartea sa, prietenii lui au cărat ventilatoare electrice și pungi cu gheață doar pentru a face răcoare în bibliotecă.

Munger, un avocat specializat în imobiliare, care a devenit unul dintre cei mai respectați investitori din epoca modernă, avea o avere de miliarde. Într-un material despre ultimii săi ani de viață, The Journal a relatat că miliardarul deținea o casă „spectaculoasă”, cu vedere la ocean, în Montecito, California.

Locuința era situată într-o comunitate închisă, pe care Munger o proiectase personal – „o enclavă” atât de strâns legată de el încât locuitorii o numeau „Mungerville”. La un moment dat, a relatat The Journal, Munger i-a spus unui prieten că se așteaptă să-și petreacă ultimii ani acolo.

Totuși, acea casă a rămas în mare parte nefolosită. În schimb, Munger a rămas în locuința pe care o cumpărase în 1953.

Spunea că o casă luxoasă face „persoana mai puțin fericită, nu mai fericită”

Într-un interviu difuzat de CNBC la scurt timp după moartea omului de afaceri, acesta explicase de ce nu și-a dorit o viață la conac ca alți miliardari.

„(Buffett și cu mine) suntem amândoi suficient de inteligenți încât să-i fi văzut pe prietenii noștri care s-au îmbogățit cum își construiesc ceste case cu adevărat luxoase”, a declarat el. „Și aș spune că, practic, în fiecare caz, ele fac persoana mai puțin fericită, nu mai fericită”, adăuga Munger.

O casă simplă, considera miliardarul, își face treaba. O locuință mai mare te poate ajuta să îți găzduiești mai mulți prieteni, dar dincolo de acest lucru „este ceva foarte scump de făcut și nu îți face prea mult bine”, mai declara Charlie Munger.

„Am făcut-o intenționat”

A existat și o dimensiune morală în decizia lui. Munger, care avea nouă copii din două căsnicii, credea că etalarea averii – în special sub formă de mega-conace – s-ar putea întoarce împotriva sa.

„Am avut un număr imens de copii, așa că era chiar justificabil”, a declarat el pentru CNBC. „Și, totuși, am decis să nu trăiesc o viață în care să arăt ca Ducele de Westchester sau ceva de genul acesta. Am făcut-o intenționat… Nu credeam că ar fi bine pentru copii”, mai spunea miliardarul.

Acest tip de atitudine reținută i-a definit viața. Munger spunea adesea că a trăi sub posibilități nu este numai practic, ci și strategic. În timp ce alții erau obsedați de suprafața locuinței, el se concentra pe structuri de lucru, pariuri pe termen lung și pe oamenii din jurul său.

„Nu a încetat niciodată să învețe”, a declarat fiul său vitreg, Hal Borthwick, pentru Journal. Deși mobilitatea lui se redusese, iar vederea lui slăbise, Munger a continuat să pună întrebări importante – dezbatea despre inteligența artificială, susținea investiții imobiliare și se întâlnea cu prietenii.