Povestea unei adopții. „Mama ei mi-a adus-o la poartă, cu acte și câteva hăinuțe”

Raluca Buzdugan este învățătoare, are 34 de ani și locuiește într-o localitate mică de lângă Deva, județul Hunedoara. Este mama a trei fetițe: Mara, Katherine și Thea. Pe primele două le-a născut, la doi ani distanță, iar cea de-a treia a fost un cadou prețios: mama micuței, de 17 ani, i-a adus-o la poartă, cu un rând de haine în pachet, și a întrebat-o dacă vrea să o crească. Raluca a luat fetița, care avea 11 luni atunci, fără a clipi. Nu a contat că mai are doi copii mici, de 2 ani, respectiv 4 luni, că soțul e mai mult plecat, fiind șofer pe curse internaționale, și nici că micuța ”e brunetă”- cum aveau să-i reproșeze cunoscuții. A dus-o în casă, i-a făcut o poză și i-a trimis-o soțului, șofer, care era în cursă, cu mesajul: ”Ea este noua noastră fetiță”.

Totul Despre Mame: Care este povestea fetiței pe care ați adoptat-o? Ce știați despre ea și familia ei?

Ica (mama naturală a Theei) avea 16 ani când a rămas însărcinată și a fost părăsită de tatăl fetiței înainte ca aceasta să vină pe lume. Ica provine la rândul ei dintr-o familie dezorganizată și a trăit în condiții greu de imaginat. Când am cunoscut-o, locuia împreună cu mama, tatăl vitreg și încă patru frați mai mici într-un garaj improvizat pe un deal în afara localității.

Povestiți, vă rog, momentul în care ați cunoscut fetița

Ziua aceea de 2 iulie 2017 nu o voi uita niciodată… era duminică, soțul meu era încă în cursă (lucra ca șofer de tir în Germania), și, pe la ora 14, când eram cu Mara și cu Katy în bucătăria de vară, a sunat cineva la poartă. Se auzea gălăgie, am ieșit având-o pe Katy în brațe și pe Mara de mână, și am deschis. În fața porții se afla Ica (mama naturală a Theei) cu Thea în brațe și bunica Theei. Thea plângea. Ica mi-a zis că ea nu reușește să aibă grijă de fetiță și că, dacă vreau, să o iau eu să o cresc. Am invitat-o în curte, mi-am dat seama că este o decizie importantă, am întrebat ce se întâmplase, mi-a spus că vrea să își refacă viața și noul soț nu o vrea pe fetiță…

