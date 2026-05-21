Precizări de la Cotroceni după ce un parlamentar PACE a spus că problema președintelui cu AUR „ar fi doar pe plan extern”

Președintele României, Nicușor Dan, vorbește cu presa la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Harry Nakos / AP / Profimedia

Administrația Prezidențială vine cu precizări după ce Cosmina Cerva, senatoare aleasă pe listele SOS România, care acum face parte din grupul parlamentar PACE – Întâi România, a declarat după consultările cu Nicușor Dan pentru formarea noului Guvern că problema președintelui cu AUR tine strict de imaginea externă a României.

„Președintele României a reiterat, în cadrul discuțiilor cu parlamentarii grupurilor UPR, PACE și cu cei neafiliați, faptul că își dorește constituirea unui Guvern pro-occidental”, a transmis consiliera prezidențială Diana Iancu pentru HotNews.

De asemenea, ea spune că președintele „a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale proeuropene și euroatlantice”.

Ce a spus senatoarea PACE

Parlamentarii neafiliați și cei care fac parte din grupurile PACE – Întâi România și Uniți pentru România au venit, joi, în fața președintelui pentru discuții despre viitorul Guvern.

Voturile acestor parlamentari poate face diferența între numirea unui Guvern și picarea votului de încredere. Împreună, aceste formațiuni adună 48 de parlamentari – adică 48 de voturi din cele 233 necesare.

La finalul discuției cu președintele, Cosmina Cerva a declarat că „domnul preşedinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanţii săi şi nu sunt puţini. Ar fi doar problema pe plan extern”.

Nicușor Dan a respins deja public scenariul unui guvern cu AUR

Președintele Nicușor Dan a declarat de mai mult ori că nu va desemna un premier care va forma un Guvern alături de AUR, „există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală”, spunea președintele pe 5 mai, în ziua în care a fost dărâmat Guvernul Bolojan.

PACE, grupul parlamentar format din senatori care au părăsit SOS România, susține un Guvern format din PACE, AUR şi PSD sau din Grupul PACE şi AUR.

Tot la finalul discuțiilor, senatorul Adrian Peiu a precizat că săptămâna viitoare va fi avansată o propunere de premier.

Consultările de azi vin în contextul în care PSD caută în Parlament voturile necesare pentru un Guvern monocolor, din care să facă parte doar social-democrații, dar care să fie susținut de UDMR, Minoritățile Naționale, micile grupuri parlamentare și de neafiliați.