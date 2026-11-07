Precizările Ministerului român de Externe după atacul de la Cracovia, în urma demersurilor făcute pe lângă autoritățile poloneze

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, din informațiile de până acum, nu există cetățeni români printre victimele atacului din Cracovia.

Potrivit MAE, Ambasada României în Polonia a contactat autoritățile din această țară după atacul de la Cracovia pentru a obține informații suplimentare legate de cetățenia victimelor.

„MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victime. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară”, a precizat ministerul.

Reprezentanții ambasadei României în Republica Polonă continuă dialogul cu autoritățile locale, fiind pregătiți să acorde asistență consulară.

„Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Polonă: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70; apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență”, mai spune sursa citată.

În plus, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție linia telefonică de urgenţă a misiunii diplomatice: +48 694 486 683 și liniile de asistență și informații puse la dispoziție de autoritățile poloneze: +48 12 39 21 300.

Șase oameni au fost uciși, iar alți 15 au fost răniți în urma unui atac armat comis sâmbătă în centrul orașului polonez Cracovia. Un bărbat aflat într-o mașină a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, transmit Reuters, AFP și BBC.

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază în apropierea Pieței Centrale (Main Square) din Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, situat în sudul țării.

Atacurile armate în spații publice sunt relativ rare în Polonia, unde deținerea armelor de foc este strict reglementată.