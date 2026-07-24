Predoiu apără proiectul de reformă a ANI și afirmă că alternativa era „blocajul”. „Există amendamente care nu reflectă fidel viziunea mea”

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, susține că proiectul legii privind consolidarea unor acte normative în domeniul integrității, pe care l-a depus marți la Parlament, nu reflectă în totalitate „viziunea sa juridică”, însă trebuia să includă amendamentele partidelor pentru depășirea „blocajului”.

Proiectul, care stabilește că declarațiile de avere și interese se depun în continuare la Agenția Națională de Integritate (ANI), dar nu vor fi publicate, este unul dintre cele șase necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR.

Forma sa a fost criticată de 12 organizații neguvernamentale, printr-o scrisoare deschisă, în care acestea susțin că proiectul „nu respectă angajamentele internaționale ale României, îi lipsește pe cetățeni de instrumentele civice de monitorizare a corupției, conține prevederi neconstituționale și este incompatibil cu statul de drept”.

HotNews a scris că varianta Ministerului Justiției prevedea publicarea unei declarații de interese financiare și depunerea declarației de avere și de interese la ANI, însă, în grupul de lucru, la care au participat reprezentanții PNL, USR și UDMR, dar din care a lipsit PSD, reprezentanții Uniunii au venit cu un amendament clar: se elimină publicarea declarației de interese financiare.

Predoiu spune că acceptarea amendamentelor era singura cale posibilă

Ministrul interimar al Justiției susține că doar PNL, USR și UDMR au dorit să participe la consultări și că, în cadrul discuțiilor, „partidele au formulat unele amendamente”.

„Două dintre partidele participante au exprimat clar și explicit faptul că înțeleg să participe la un proces de dezbatere parlamentară care să se finalizeze prin adoptarea legii numai în măsura în care amendamentele formulate sunt reflectate în proiectul de lege cu care urmează să fie sesizat Parlamentul, pentru inițierea dezbaterii parlamentare”, a adăugat senatorul liberal.

El a adăugat că depunerea unui proiect „care să includă amendamentele partidelor” era „singura manieră prin care putea fi declanșată procedura de dezbatere parlamentară”.

„Alternativa era menținerea procesului în stadiul de blocaj, cu un Proiect elaborat de Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate, depus la Comisia Europeană, dar fără sesizarea Parlamentului, Guvernul neavând posibilitatea de a iniția proiecte de lege, după cum bine se știe”, a continuat Cătălin Predoiu.

Predoiu: „Nu reflectă fidel viziunea mea juridică”

El susține că a luat „o decizie de stat” care a fost „corectă” și „a deblocat situația”, iar „Parlamentul va avea ultimul cuvânt asupra conținutului propunerii legislative”.

„Acest demers de a depune la Parlament propunerea legislativă în forma respectivă are, așadar, semnificația deblocării unei situații de stat care amenința să conducă, prin inacțiune, la pierderea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, chiar dacă în cadrul proiectului există amendamente care nu reflectă fidel viziunea mea juridică asupra unor instituții juridice cuprinse în proiect”, a declarat ministrul interimar al Justiției.

Cătălin Predoiu a mai menționat că era conștient că ar putea exista „costuri de imagine”.