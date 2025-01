Predoiu, precizări în cazul furtului unor piese de tezaur: „Aştept maximum de implicare de la Poliţia olandeză”

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că aşteaptă „maximum de implicare şi de priorităţi de la poliţia olandeză, în cazul furtului unor piese de tezaur dacic, precum şi o cooperare deschisă cu poliţiştii români. Predoiu mai spune că orice speculaţie, în scop politic, legată de acest incident care a creat „indignare şi mâhnire” oricărui român cunoscător al istoriei naţionale, este „josnică”.

Potrivit ministrului, Poliţia Română are pregătită o echipă de criminalişti, judiciarişti, experţi în furt de obiecte de patrimoniu, pentru a coopera cu colegii lor olandezi, transmite News.ro

Într-o intervenţie la Digi24, Cătălin Predoiu a explicat că în privinţa furtului în sine, jurisdicţia aparţine Poliţiei olandeze, în condiţiile în care infracţiunea a fost comisă pe teritoriu olandez. De asemenea, a spus Predoiu, conform reglementărilor europene şi bilaterale, este posibil să fie activat un mecanism de cooperare judiciară în acest caz, „ceea ce s-a şi întâmplat de la primele ore de la comiterea acestui furt”, Poliţia Română fiind în permanent contact cu Poliţia olandeză.



„Poliţia Română are pregătită o echipă de criminalişti, dar şi de poliţişti, judiciarişti, experţi în furt de obiecte de patrimoniu, pentru a coopera cu colegii lor olandezi. Asta pe dosarul deschis în Olanda de Poliţia olandeză. În acelaşi timp, după cum ştiţi deja, Parchetul General, împreună cu Poliţia Română, lucrează la un dosar deschis de către Parchetul General asupra acestei fapte penale, în legătură cu un bun de patrimoniu naţional românesc”, a spus Predoiu.

Problema deplasării unor unei echipe a Poliției Române în Olanda

Ministrul Afacerilor Interne a explicat că în cazul dosarului deschis de poliţia olandeză, potrivit regulilor europene, deplasarea unor poliţişti români în statul în care s-a comis infracţiunea se face la solicitarea poliţiei acelui stat, în cazul de faţă cea olandeză, în timp ce în cazul dosarului deschis în România, procurorul de caz este cel care decide dacă, la un moment dat, poate urma un task force, o echipă de dosar care să se deplaseze în Olanda pentru investigaţii.



„Dar, repet, este strict o chestiune care ţine de cel care conduce dosarul, nu este de nivel ministerial. Miniştrii, după cum ştiţi, nu au atribuţii concrete în dosarele cooperative. Rămâne de văzut ce va decide Poliţia olandeză, rămâne de văzut ce va decide şi procurorul de caz din România, în orice caz ce pot să spun, din perspectiva Ministerului Afacerilor Interne, încă de la primele ore de la comiterea jafului am fost în alertă, colegii noştri de la Poliţia Română sunt pregătiţi şi îşi vor face datoria”, a spus Predoiu.



Întrebat ce aşteptări are de la autorităţile olandeze, de la poliţia olandeză în acest caz, Cătălin Predoiu a răspuns: „Aşteptăm maximum de implicare, maximum de priorităţi, aşteptăm o cooperare deschisă cu poliţiştii români. Am transmis toate aceste lucruri şi le vom transmite permanent”.



Ministrul de Interne a mai spus că orice speculaţie în scop politic legată de acest incident care, „pe bună dreptate, creează emoţie şi a creat indignare şi mâhnire fiecărui român care cunoaşte istoria naţională şi ţine la ea, este josnică”.



Predoiu a mai spus că nu comentează informaţiile apărute în presă în legătură cu posibila implicare a unor români în comiterea jafului, fiind informaţii neoficiale.



„Nu comentez informaţii neoficiale. La ora aceasta, tot ce se primeşte oficial de către Poliţia Română se desfăşoară în cadrul strict al anchetei, care este gestionată de către poliţişti şi de către procurori”, a încheiat Cătălin Predoiu.

