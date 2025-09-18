„Prefer să nu mai mințiți”. Faptele din spatele unei acuzații și marea miză: contractele secrete cu presa

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și responsabil de comunicarea partidului, a plecat iritat, miercuri, dintr-o conferință de presă organizată după Biroul Politic, deranjat că este întrebat despre contractele cu presa. PNL a decis imediat să șteargă înregistrarea de pe Facebook, unde transmitea live. Întrebările vizau un singur lucru: de ce PNL nu respectă legea care obligă partidele să prezinte transparent cum au cheltuit banii publici primiți sub formă de subvenție. În loc de răspunsuri concrete, Ciprian Ciucu a ales să acuze un jurnalist că minte.

Sute de milioane de lei sunt primite anual de partide de la bugetul de stat pentru a-și desfășura activitatea. Suma record a fost înregistrată în 2004, când subvențiile partidelor și rambursările primite după campaniile electorale au depășit 1.2 miliarde de lei.

Cu toate că primesc munți de bani, marile partide încalcă legea și refuză să prezinte transparent unde ajung banii. Toate contractele rămân o afacere secretă, o înțelegere ocultă departe de ochii cetățenilor.

Fenomenul apare și în rapoartele Departamentului de Stat al SUA, critica majoră fiind că finanțarea presei în secret duce la dezinformarea publicului, poate apărea cenzura sau autocenzura când vine vorba de critici la adresa puterii, iar piața media este afectată prin concurență neloială.

PSD, cel mai mare partid din România, ascunde de peste cinci ani toate contractele cu presa semnate de Marcel Ciolacu. Peste 50 de milioane de euro au plecat din Kiseleff, prin intermediul unor firme intermediare, către diferite site-uri și televiziuni din România. PSD nu a prezentat vreodată destinația finală a banilor proveniți de la bugetul de stat. Legea privind accesul la informațiile de interes public prevede un termen de 30 de zile pentru ca partidele să ofere răspunsuri la solicitări.

PNL, în epoca Bolojan, copiază modelul PSD

Noua conducere a PNL, cu Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, a fost aleasă oficial la Congresul din iulie. Liberalii, legitimați prin votul intern, au transmis societății că România traversează un moment dificil, că trebuie făcute sacrificii, iar firmele și cetățenii trebuie să contribuie onest la consolidarea bugetului.

Austeritatea s-a oprit însă la poarta partidelor. De la instalarea noului Guvern, niciun leu nu a fost redus pentru partidele politice, în condițiile în care partidele au încasat deja peste 30 de milioane de euro.

„Am fost ambuscat, este o lipsă de respect”, a fost reacția lui Ciprian Ciucu, după ce a părăsit conferința de presă în care a fost întrebat despre contractele PNL cu presa și de ce partidul încalcă legea privind accesul liber la informațiile de interes public.

„Nu sunt contracte pe care eu le-am semnat”, a continuat politicianul, în timp ce se deplasa furios spre liftul din Parlament. Nu le-a semnat, dar stă în puterea noii conduceri să le facă publice.

Întrebat de ce PNL nu prezintă contractele încheiate cu presa în ultimii ani, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nu este treaba mea”

Prim-vicepreședintele PNL a lansat, în ultimul moment, o acuzație gravă: „Prefer să nu mai mințiți”.

Politicianul a abandonat astfel haina reformistului, a liderului care avea obligația legală să ofere răspunsul la solicitări și s-a metamorfozat într-un acuzator. Haideți să vedem faptele!

Dincolo de emoție, cuvinte, sunt faptele și legea. Documentele și dovezile

PNL a primit, pe 16 iulie 2025, o solicitare privind contractele cu presa din ultimii ani. După cum am precizat, legea prevede un termen limită de răspuns de cel mult 30 de zile.

Au trecut 63 de zile de la solicitarea trimisă în luna iulie. PNL nu a dat vreun răspuns. Nimic.

În acest interval, Ilie Bolojan, președintele partidului, a organizat o singură conferință de presă în Modrogan. De fiecare dată când a fost întrebat în Parlament despre această încălcare a legii, a refuzat să răspundă întrebărilor legate de contractele PNL cu presa și de ce partidul nu răspunde la solicitări.

În pofida evidențelor și în lipsa unui răspuns în termenul legal, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL cu responsabilități pe zona de comunicare, susține că partidul său a respectat legea.

În loc să prezinte un termen până la care să ofere răspunsul la solicitare, liderul PNL a preferat să plece din conferința de presă, iritat că este întrebat despre contractele cu presa.

Că un politician acuză presa incomodă nu este o surpriză.

Ceea ce rămâne este că PNL, un partid istoric, se comportă în dispreț față de lege. Că are sentimentul că poate ascunde ce a făcut cu banii primiți de la bugetul de stat, că nimeni și nimic nu poate scoate la lumină adevărul. Că este mai presus de lege și că atunci când întrebările nu convin, liderii pot pleca din conferința de presă.

Las aici întrebările adresate PNL pe 16 iulie. PNL este obligat să răspundă, dacă dorește să respecte legea.

1. Ce sume a plătit PNL pentru promovarea în mass-media în intervalul 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023?

4. Ce sume a plătit PNL pentru promovare în mass-media în intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024?

3. Vă rog să precizați sumele care au ajuns la beneficiarul final, televiziuni (în timpul campaniilor electorale) sau site-urile de știri, nu la agențiile intermediare cu care lucrează PNL. Procedura prevede că agențiile transmit lunar un raport PNL cu site-urile/televiziuni (în campaniile electorale) unde au ajuns sumele plătite din bani publici.

4. Vă rog să precizați cât a încasat fiecare entitate media, defalcat, în intervalul 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2024 de la PNL. Toate informațiile există în baza de date a partidului și reprezintă informații de interes public, după cum au stabilit instanțele de judecată în mai multe procese cu ONG-uri. Legea prevede un termen de cel mult 30 de zile pentru răspuns, dar cu precizarea dvs după 10 zile că aveți nevoie de un termen suplimentar pentru a oferi răspunsul complet.

Da, prefer să nu mințiți domnule Ciucu, domnule Bolojan! Aveți o datorie față de cetățenii care respectă legea, zi de zi, nu ocazional, care alimentează bugetul de stat pentru ca dumneavoastră să primiți munți de bani.