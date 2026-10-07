Pregătiri discrete în UE pentru scenariul unui atac hibrid cu victime. Îngrijorări legate de informațiile sensibile: „Ori apar în presă, ori ajung direct la Moscova”

Modul în care ar trebui UE să răspundă la un potențial atac hibrid cu victime multiple a fost discutat la nivelul ambasadorilor din cele 27 de state membre în ultimele săptămâni, în „format restricționat”, au declarat cinci diplomați și oficiali UE pentru Politico.

Discuțiile s-au intensificat după descoperirea unei drone încărcate cu explozibil la aeroportul din Leipzig în luna august, un incident pe care Germania l-a atribuit Rusiei.

La nivelul UE se vorbește de ani de zile despre astfel de scenarii, fiind lansat chiar și un set de instrumente pentru combaterea amenințărilor hibride menit să coordoneze răspunsurile la atacuri cibernetice, ingerințe electorale și acte de sabotaj, însă discuțiile recente s-au concentrat pe riscul unor atacuri mai grave, care s-ar putea solda cu un număr mare de victime. Doi diplomați au declarat că o reuniune a ambasadorilor UE, desfășurată miercurea trecută, a vizat în mod specific astfel de situații.

Diplomați și miniștri din UE au discutat despre mobilizarea echipelor de intervenție în situații de urgență, pe deblocarea unor fonduri UE pentru a sprijini statul afectat și pe modul în care ar trebui să comunice liderii instituțiilor europene, a explicat un oficial UE.

„Trebuie să fim pregătiți pentru ceva grav”, a avertizat un diplomat de rang înalt din UE. „Din păcate, cazul de la Leipzig ne-a arătat că un incident foarte grav, ceva care să provoace victime multiple, nu este exclus”, a adăugat acesta.

Un alt oficial din UE a susținut: „Având în vedere anvergura și amploarea acțiunilor Rusiei, este inevitabil să apară victime, mai degrabă mai devreme decât mai târziu. Este un noroc chior că nu au apărut până acum”.

Îngrijorări legate de suprapunerea de atribuții și securitatea informațiilor

Un diplomat din NATO a spus că atât alianța, cât și UE vor fi copleșite de presiunea de a acționa în cazul în care se confruntă cu un atac cu victime.

Pe de altă parte, discuțiile purtate la nivelul UE au fost criticate de unele capitale europene, care consideră că UE își depășește rolul în materie de securitate și riscă să dubleze funcțiile esențiale ale NATO – ceea ce ar putea crea confuzie și ar putea încetini procesul decizional.

O altă problemă este lipsa unor comunicații securizate la nivelul UE și suspiciunea că informațiile sensibile împărtășite la reuniunile ambasadorilor ar putea fi divulgate, au declarat mai mulți diplomați.

Informațiile potrivit cărora fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, i-a transmis omologului său rus conținutul discuțiilor purtate la nivel de lideri nu au făcut decât să adâncească aceste îngrijorări, determinând capitalele să limiteze circulația informațiilor cu adevărat sensibile și să le împărtășească doar în formatele NATO.

„Guvernul meu este foarte reticent în a împărtăși intelligence sensibil în Coreper (formatul ambasadorilor UE, n.r.) sau chiar în sala liderilor”, a declarat un diplomat dintr-un stat de pe flancul estic. „Ori apar în presă, ori ajung direct la Moscova”, a adăugat el.