Pregătiri pentru o întâlnire între Donald Trump și Xi Jinping în plin război al tarifelor: „Am redus substanțial tensiunile”

Întrevederea dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping este în continuare dorită, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în contextul în care ambele părți caută să reducă tensiunile după noile amenințări cu tarife și controale la export, relatează Reuters.

La sfârșitul săptămânii trecute, revenirea la un război comercial total între cele două mari economii ale lumii părea iminentă, amintește Reuters, după ce China a anunțat joi o extindere majoră a controalelor asupra exporturilor de metale rare. Trump a răspuns vineri amenințând că va majora tarifele vamale pentru produsele chinezești la trei cifre, provocând o cădere liberă a piețelor și a relațiilor dintre SUA și China.

Ulterior, Bessent și Ministerul Comerțului din China au încercat să liniștească comercianții și investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului, subliniind cooperarea dintre echipele lor de negociatori și posibilitatea de a găsi o cale de ieșire din actualul armistițiu tarifar.

Cu toate acestea, limbajul utilizat în declarațiile ambelor părți rămâne dur. „Am redus substanțial tensiunile”, a declarat Bessent într-un interviu acordat luni Fox Business Network.

Comunicările substanțiale între cele două părți au avut loc în weekend și vor avea loc întâlniri la nivel de personal între SUA și China în această săptămână la Washington, în marja reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, a adăugat Bessent.

„Tariful de 100% nu trebuie să fie aplicat”, a spus Bessent. „Relația, în ciuda anunțului de săptămâna trecută, este bună. Canalele de comunicare au fost redeschise, așa că vom vedea cum vor evolua lucrurile.”

Unde ar putea avea loc întâlnirea

„Președintele Trump a spus că tarifele nu vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. El se va întâlni cu președintele Partidului Xi în Coreea. Cred că întâlnirea va avea loc în continuare.”, a precizat secretarul Trezoreriei.

Planul este ca Donald Trump și Xi Jinping să se întâlnească în cadrul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific, găzduit de Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie.

Într-o declarație făcută marți, Ministerul Comerțului din China a confirmat că a avut loc o întâlnire la nivel de lucru în ziua precedentă, subliniind în același timp negocierile oficiale anterioare desfășurate la Londra, Stockholm și Madrid, care au culminat cu o prelungire de 90 de zile a tarifelor.