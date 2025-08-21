„Pregătiți-vă de o inflație de peste 9%!” / Avertismentul BNR privind efectele măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan

Într-un comunicat care cuprinde cu aproape 1.000 de cuvinte mai mult decât precedentul, Banca Națională a publicat minuta discuțiilor din ședința de politică monetară din 8 august, când a decis să mențină dobânda-cheie.

Mesajele BNR nu sunt deloc optimiste, dar măsurile de consolidare ale Guvernului sunt văzute ca necesar a fi fost luate. Bancherii centrali vorbesc despre „slăbirea abruptă și generalizată a intențiilor de angajare pe orizontul foarte scurt de timp”, despre o inflație de 9,2% în septembrie, de presiuni de creștere a salariilor pe fondul acestei inflații ridicate șamd.

CA al BNR. Foto: BNR

Cele mai importante informații economice din mesajul transmis joi de cei 9 membri ai CA al BNR

Creșterea inflației: Rata anuală a inflației a urcat de la 5.8% în iunie la 7,8% în iulie. Rata anuală a inflației va atinge probabil un vârf de 9,2 % în septembrie 2025 și se va situa la 8,8% în decembrie 2025.

Sondajele de specialitate din iulie indică o slăbire abruptă și generalizată a intențiilor de angajare în orizontul foarte scurt de timp.

Presiunile asupra salariilor și costurilor cu forța de muncă din mediul privat ar putea crește pe fondul evoluției inflației din următoarele trimestre și al comportamentul așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, precum și în contextul deficitului de forță de muncă.

Membrii Consiliului de Administrație al BNR spun că vom vedea o creștere a economiei în trimestrele II și III 2025 mai temperată decât în proiecția precedentă, în contextul pachetului de măsuri fiscal-bugetare implementat.

Consumul populației: Creșterea consumului populației s-a redus brusc.

Efectele pachetului de consolidare bugetară vor afecta cererea de consum, costurile/profiturile firmelor și activitatea investițională, cu implicații și pe piața muncii.