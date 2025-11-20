Preluarea grupului Regina Maria poate duce la creșteri de prețuri, spune Consiliul Concurenței. Ce angajamente propune cumpărătorul pentru a înlătura aceste temeri

Nota pe care un medic sau altul de la Regina Maria o are pe site este un criteriu după care pacienții își orientează opțiunile în alegerea unui serviciu medical de bună calitate/Foto: Regina Maria

Tranzacția prin care una dintre marile rețele de sănătate din România, Regina Maria, va fi cumpărată de grupul finlandez Mehiläinen Oy poate afecta concurența pe piața serviciilor de reproducere umană asistată, putând genera creșteri de preț ale serviciilor oferite consumatorilor, a anunțat joi Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenței a supus dezbaterii publice angajamentele propuse de grupul finlandez pentru a înlătura aceste temeri concurențiale.

Potrivit documentului, achizitorul se angajează, pentru o perioadă de trei ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din București și județele Brașov și Constanța, cu excepția indexării anuale a inflației și a ajustărilor de costuri justificate (impozite, modificări ale costurilor cu medicii).

De asemenea, achizitorul se angajează să nu condiționeze procedurile de reproducere umană asistată de achiziția altor servicii complementare și să nu adopte strategii comerciale de grupare a mai multor servicii sub forma unei oferte mai scumpe. Astfel, orice reducere aplicată pachetelor care includ tehnici de reproducere asistată împreună cu alte servicii medicale Regina Maria trebuie să fie disponibilă și pacienților care le achiziționează separat.

Consiliul Concurenței invită persoanele fizice sau juridice interesate să trimită observații cu privire la angajamentele propuse până la data de 27 noiembrie 2025.

Suma record cu care a fost vândută rețeaua de sănătate Regina Maria

Rețeaua de sănătate Regina Maria a anunțat în luna aprilie din acest an că Mehiläinen Group, cel mai mare furnizor privat de sănătate din Finlanda, cu o istorie de peste 115 ani în domeniul medical, a cumpărat 100% din acțiunile REGINA MARIA și MediGroup de la fondul de investiții Mid Europa.

Mehiläinen Group se descrie drept compania cu cea mai rapidă dezvoltare din domeniul de sănătate, originară din Finlanda, cu o istorie de 115 ani și prezentă astăzi în cinci țări europene.

Operațiunile grupului reunesc, în prezent, peste 890 de clinici și locații medicale și o rețea de peste 37.000 de profesioniști în sănătate. Grupul deservește, anual, peste 2,2 milioane de clienți și a raportat o cifră de afaceri de 2.063,5 milioane euro în 2024, în creștere cu 11,5% față de 2023.

Într-un comunicat separat, Matthew Strassberg, partener al fondului Mid Europa, afirmă că a existat „o strategie de consolidare pe piață, completată de o extindere internațională selectivă”.

Fondul de investiții Mid Europa Partners a reușit să obțină, în procesul de vânzare a rețelei de sănătate Regina Maria, aproximativ un miliard de euro, potrivit Profit.ro.

Vânzarea, care include Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria din România și compania de servicii medicale deținută în Serbia, MediGroup, este cea mai mare tranzacție de pe piața medicală din Europa Centrală și de Est.

Tranzacția este supusă aprobării anti-trust și se așteaptă a fi concretizată până la finalul acestui an.

Vânzarea rețelei Regina Maria vine după ce MidEuropa a finalizat în luna ianuarie din acest an vânzarea și rerailerului Profi către Ahold Delhaize, la o valoare a companiei de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

