Prelungirea războiului „va avea un cost ridicat pentru Rusia”, spune von der Leyen / UE înaintează planul de a folosi fondurile rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei

Uniunea Europeană merge înainte cu planurile de a folosi disponibilitățile rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, în pofida unei opoziții din partea Belgiei, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă, potrivit The Guardian. Ea afirmă că noile propuneri trimit „un mesaj foarte clar” Moscovei că prelungirea războiului „va avea un cost ridicat”.

Von der Leyen a precizat că UE intenționează să acopere două treimi din nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, aproximativ 90 de miliarde de euro, restul urmând să fie asigurat de partenerii internaționali.

„Trebuie să creștem costurile războiului declanșat de Putin”

„Presiunea este singurul limbaj la care Kremlinul răspunde. Trebuie să creștem costurile războiului declanșat de Putin, iar propunerea de astăzi ne oferă instrumentele pentru a face acest lucru”, a spus președinta Comisiei.

Planul presupune finanțarea prin împrumuturi ale UE atrase de pe piețele financiare și prin utilizarea disponibilităților de numerar generate de activele rusești înghețate în Europa. Instituțiile financiare care dețin astfel de fonduri vor trebui să le transfere într-un instrument dedicat împrumutului pentru reparații.

„Luăm aceste sume, le oferim Ucrainei sub formă de împrumut, iar Ucraina le va rambursa dacă și când Rusia va plăti reparațiile”, a explicat von der Leyen.

Fondurile ar urma să fie folosite în principal pentru producerea și achiziția de sprijin militar pentru Ucraina din UE și din țările Spațiului Economic European, cu achiziții punctuale din afara regiunii.

Deși Belgia își menține opoziția, Comisia spune că „a ascultat cu atenție” preocupările sale și că „aproape toate au fost luate în considerare”. Von der Leyen a dat asigurări că noua structură juridică va include „garanții foarte solide” pentru utilizarea corectă a fondurilor și pentru protejarea Belgiei de eventuale acțiuni în justiție.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că statele membre vor împărți „în mod echitabil” povara financiară și că alte țări care au înghețat active rusești sunt invitate să se alăture mecanismului.

„Rusia are toate resursele să prelungească războiul și, deocamdată, nu este dispusă să vină la masa negocierilor, în pofida invitațiilor repetate ale președintelui Zelenski.”

„Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina. Această propunere reprezintă și o invitație la negocieri”, a adăugat ea.