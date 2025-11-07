PREMIERĂ. Gala de balet „Balanchine’s Legacy” aduce pe scena Sălii Palatului balerini de la New York City Ballet

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, cel mai așteptat eveniment cultural al începutului de an 2026, va avea loc pe scena Sălii Palatului în data de 11 februarie și va fi un spectacol de înaltă ținută dedicat geniului coregrafic George Balanchine, considerat „părintele baletului american” și una dintre figurile definitorii ale dansului secolului XX. Publicul va avea ocazia să vadă balerini de talie mondială, prim-balerini ai unor companii legendare precum New York City Ballet, Paris Opera, Houston Ballet și Royal Danish Ballet, care vor veni pentru prim dată în România, reuniți într-un omagiu spectaculos adus moștenirii lui Balanchine.

Din distribuție face parte și Sara Mearns, prim-balerină a New York City Ballet, una dintre cele mai apreciate artiste ale generației sale. Sara Mearns este considerată a fi interpretă emblematică a repertoriului semnat de George Balanchine. Organizatorii, reuniți sub brandul Ars Gratia Regalia, anunță punerea în vânzare a biletelor, în regim early bird. Detalii: https://www.bilet.ro/eveniment/gala-internationala-de-balet-balanchineslegacy-17045

Gala „Balanchine’s Legacy” este o celebrare a frumuseții universale a dansului, o punte între tradiție și contemporan, între moștenirea baletului clasic și energia artei moderne, iar prezența pe scena Sălii Palatului a unora dintre cei mai apreciați dansatori ai lumii reprezintă un eveniment onorant pentru scena culturală românească.

Coregrafiile semnate de George Balanchine ©️ The George Balanchine Trust sunt prezentate cu acordul The George Balanchine Trust și în conformitate cu Balanchine Style®️.

Artiști de talie mondială, întâlnire cu publicul din România

În distribuția Galei Internaționale de Balet „Balanchine’s Legacy” se află artiști de talie mondială, care vor veni pentru prim dată în România. Printre aceștia, Sara Mearns, prim-balerină a New York City Ballet. Alături de ea, pe scena Sălii Palatului vor evolua artiști reprezentativi ai marilor companii de balet din Statele Unite și Europa precum Tyler Angle (New York City Ballet), Hannah O’Neill și Germain Louvet (Paris Opera Ballet), Karina González și Angelo Greco (Houston Ballet) sau Caroline Baldwin (Royal Danish Ballet) și Alban Lendorf (prim-balerin invitat).

Sara Mearns și Tyler Angle – New York City Ballet. Prim-balerina Sara Mearns, una dintre cele mai apreciate interprete ale generației sale, și partenerul său, Tyler Angle, dansator de referință al repertoriului Balanchine, aduc pe scena Sălii Palatului eleganța și măreția stilului neoclasic american. Cei doi vor interpreta „Diamonds” și „Cortège Hongrois”, două pas de deux-uri care exprimă contrastele definitorii ale creației lui Balanchine: puritatea formelor și fastul tradiției imperiale.

Hannah O’Neill și Germain Louvet – Paris Opera Ballet. Doi dintre cei mai străluciți prim-balerini de la Paris Opera Ballet, Hannah O’Neill și Germain Louvet, vor interpreta „Who Cares?” și „Sonatine”. Primul moment, pe muzica lui George Gershwin, îmbină jazzul și energia Broadway-ului cu eleganța clasică, în timp ce „Sonatine” (muzica: Maurice Ravel) explorează delicatețea și rafinamentul francez. Cele două lucrări surprind, împreună, dialogul artistic dintre America și Europa, unul esențial în viziunea lui Balanchine.

Karina González și Angelo Greco – Houston Ballet. Reprezentând excelența artistică de la Houston Ballet, Karina González și Angelo Greco vor prezenta două momente speciale. Primul este o lucrare plină de energie și spirit modern, „Rubies” (muzica: Igor Stravinski), parte a tripticului „Jewels”. Al doilea, „Theme and Variations”, de Piotr Ilici Ceaikovski, readuce fastul și eleganța baletului clasic. Împreună, cele două pas de deux-uri ilustrează perfect dualitatea artei lui Balanchine, între rigoare clasică și libertate contemporană.

Caroline Baldwin și Alban Lendorf – Royal Danish Ballet. Rafinamentul nordic va fi reprezentat de Caroline Baldwin (solistă principală la Royal Danisgh Ballet) și Alban Lendorf (prim-balerin invitat), care vor dansa „Apollo pas de deux”, moment special pregătit sub îndrumarea maestrului Nikolaj Hübbe. Apollo, creat în 1928 pe muzica lui Igor Stravinski, marchează nașterea baletului modern. Cei doi vor interpreta și Tchaikovsky Pas de Deux. O lucrare de o virtuozitate și bucurie pură, creată de Balanchine în 1960 pe o partitură redescoperită a lui Ceaikovski. Considerat un test suprem al tehnicii și al expresivității, acest pas de deux îmbină eleganța clasică cu energia modernă, oferind publicului un moment de strălucire și rafinament coregrafic.

George Balanchine, geniul care a reinventat dansul clasic

Născut în 1904 la Sankt Petersburg, George Balanchine s-a format la Școala Imperială de Balet și a emigrat ulterior în Occident, unde a revoluționat limbajul dansului. Cofondator și director artistic al New York City Ballet, companie pe care a condus-o aproape 35 de ani, Balanchine a transformat baletul într-o artă a purității mișcării, a clarității formale și a muzicalității absolute.

A dezvoltat un stil neoclasic în care dansul nu mai ilustrează o poveste, ci interpretează muzica însăși. „Privește muzica, ascultă dansul” (See the music, hear the dance), așa își sintetiza Balanchine filozofia artistică.

De-a lungul carierei, a colaborat cu compozitori legendari precum Stravinsky, Ceaikovsky, Ravel și Bizet, semnând coregrafii devenite repere mondiale precum Serenade, Apollo, Jewels, Symphony in C, Theme and Variations, The Four Temperaments.

Despre Ars Gratia Regalia

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” este organizată sub brandul Ars Gratia Regalia, iar sponsor principal este Philip Morris România. Ars Gratia Regalia este cunoscut pentru evenimente culturale la care participă unii dintre cei mai buni artiști din lume ai momentului. Așa a fost, de exemplu, Gala de Balet „Once Upon a Winters Dram” (2025), desfășurată pe scena Teatrului Național București, având-o ca invitat special pe Natalia Osipova, prim-balerina de la The Royal Opera House, alături de balerini remarcabili precum Recee Clarke și Yasmine Naghdi (The Royal Ballet), Julian MacKay și Madison Young (Bayerische Stattsballett), Marina Minoiu (Royal Danish Ballet) și Robert Enache (Opera Națională din București). De asemenea, Gala de balet „Carmen Silva” (2020) a fost un eveniment aplaudat la scenă deschisă de publicul de la TNB, cu o distribuție din care au făcut parte prim-balerini precum Iana Salenko şi partenerul ei Dinu Tămăzlăcaru (Staatsballett Berlin), Francesca Velicu (English National Ballet) sau Julian MacKay, pe atunci prim-balerin la Mikhailovsky Theatre.

