Premieră în Ungaria. Guvernul publică lista informatorilor poliției secrete după 37 de ani de la căderea comunismului

Guvernul ungar condus de premierul Peter Magyar va publica miercuri numele a peste 50.000 de agenţi, colaboratori şi informatori ai serviciilor secrete asociate poliţiei politice din timpul dictaturii comuniste (1945-1989) şi a avertizat că mulţi cetăţeni îşi vor regăsi pe această listă rude sau colegi de serviciu, relatează marţi agenţiile EFE şi Reuters, citate de Agerpres.

„După publicarea documentelor serviciilor (secrete), multe familii vor fi întristate”, a avertizat ministrul coordonator al cancelariei premierului, Balint Ruff.

Documentele ce vor fi publicate provin din arhivele serviciilor de securitate internă ale regimului comunist, servicii care, conform unor experţi, aveau o reţea de circa 150.000 de agenţi, colaboratori şi informatori. Majoritatea acestora îşi spionau familiile, colegii sau prietenii, despre care scriau rapoarte adresate serviciilor secrete.

Experţii avertizează însă că apariţia pe listă nu înseamnă neapărat că persoana respectivă era agent, întrucât registrul ce va fi publicat include şi tentative de recrutare eşuate. De asemenea, unii dintre cei de pe listă au fost constrânşi de serviciile secrete să colaboreze prin şantaj sau ameninţări la adresa lor sau a familiilor acestora.

Au existat şi cazuri de refuz al colaborării, în timp ce alţii doar au mimat colaborarea cu serviciile secrete ori au redactat rapoarte false, a mai semnalat Arhiva Istorică a Securităţii Statului, care gestionează aceste documente, dintre care o mare parte au fost distruse în perioada scursă de la căderea comunismului sau la sfârşitul anilor ’90.

În documentele care vor fi publicate miercuri online se vor regăsi numele şi activitatea agenţilor, precum şi identitatea recrutorilor. În februarie 2027 vor fi publicate noi documente, care vor dezvălui întreaga traiectorie a persoanelor implicate.

Spre deosebire de Polonia sau Republica Cehă, până la publicarea acestor documente Ungaria nu a dezvăluit niciodată oficial numele colaboratorilor poliţiei secrete din perioada comunistă, deşi unele nume au fost scurse în presă de-a lungul anilor. Cetăţenii ungari şi-au putut consulta dosarele, fără să fi avut însă acces la materiale despre alte persoane, inclusiv despre foştii informatori.

Tot marţi, fostul premier ungar Viktor Orban a declarat că serviciile secrete comuniste au încercat să-l recruteze ca informator în perioada stagiului militar, însă a refuzat, iar apoi a fost pus sub supraveghere strictă.

Orban a publicat pe Facebook o declaraţie, împreună cu documente ale serviciilor secrete care datează din 1982 şi de la sfârşitul anilor ’80.

„În perioada de început a stagiului meu militar, au încercat să mă recruteze, dar am refuzat, aşadar tentativa a eşuat”, afirmă Orban. „Mai târziu, eu, soţia mea şi colegii mei opozanţi am fost plasaţi sub o supraveghere constantă (…) Informatori au fost puşi pe urmele noastre şi ne-au fost instalate microfoane la locurile de muncă, în locuinţe, ba chiar şi în dormitoare”, mai spune fostul premier naţionalist ungar.