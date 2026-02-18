Autorizația pentru înființarea unui parc eolian, suspendată după declarația lui Bolojan despre „băieții deștepți” care blochează sistemul energetic. Motivul din spatele deciziei

Comitetul de Reglementare al ANRE a suspendat, pentru prima dată, autorizația de înființare a unui parc eolian, dezvoltat de o companie care nu a putut face dovada finanțării proiectului. Decizia vine după ce, săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a susținut că investitorii serioși nu pot dezvolta proiecte din cauza unor „băieți deștepți” care blochează sistemul cu proiecte speculative.

„Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare în România, nu te poți conecta, pentru că tot terenul este ocupat. Și aceste investiții în parte sunt făcute de oameni serioși, dar cea mai mare parte sunt investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți care, dacă vrei să te conectezi cu o investiție azi, trebuie să te duci să le cumperi lor hârtiile”, a spus Bolojan, într-un interviu la Europa FM.

Compania vizată, Aukera, susține că dispune de finanțarea necesară dezvoltării proiectului, iar întârzierea este cauzată de optimizarea structurii de capital, care este o practică uzuală în proiectele de mari dimensiuni.

La câteva zile după declarația premierului, ANRE a anunțat că, în ședința de marți, Comitetul de reglementare a suspendat în premieră autorizația de înființare pentru o capacitate de producere de energie eoliană pentru o societate care nu a putut face dovada finanțării.

Potrivit ordinii de zi a ședinței, este vorba de proiectul eolian Delești, dezvoltat de societatea Aukera Project Company Epsilon.

„Pentru prima dată am suspendat o autorizație de înființare pentru un operator economic care nu a reușit să facă dovada finanțării proiectului. Am făcut acest lucru pentru a transmite un mesaj clar tuturor celor care țin blocată rețeaua cu ATR-uri (autorizații de racordare – n.r.): lucrurile sunt serioase și nimeni nu se joacă”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, potrivit unui comunicat al instituției.

Mai departe, solicitantul în cauză are la dispoziție trei luni să facă dovada obținerii fondurilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, în caz contrar urmând să se constate neîndeplinirea condițiilor necesare aprobării autorizației.

Președintele ANRE: „Toleranță zero pentru megawații pe hârtie”

„Mi-aș dori ca această premieră să fie corect înțeleasă și corect reflectată în piață: în mandatul meu, ANRE a dezvoltat toleranță zero la megawații pe hârtie. Vorbesc despre nevoia de megawați racordați, nu pe hârtie, și despre ATR-uri fantomă de 2 ani de zile”, a continuat Niculescu.

El a amintit că, în 2024, ANRE a modificat Regulamentul de racordare, iar în 2025 au expirat ATR-uri care însumează 9.248 MW.

„Raportul dintre proiectele cu finanțare și ATR-uri fantomă trebuie să scadă și trebuie să scadă repede. Un raport de 12-1 nu este sustenabil”, a susținut reprezentantul ANRE.

Aukera: Este un proiect de 100 de milioane de euro, viabil economic

În replică, reprezentanții Aukera au afirmat, la solicitarea HotNews, că proiectul pe care îl dezvoltă este viabil economic și beneficiază de un suport financiar, compania investind deja peste 4 milioane euro în garanții, finalizând lucrări substanțiale de dezvoltare și obținând multiple oferte de finanțare.

„Întârzierea reflectă strict optimizarea standard a structurii de capital înainte de semnarea contractelor de finanțare și EPC, practică obișnuită în proiectele regenerabile de mari dimensiuni”, au precizat responsabilii companiei.

Ei au adăugat că valoarea totală a proiectului este de 100 de milioane de euro.

„În conformitate cu legislația aplicabilă (respective, Ordinul ANRE nr. 6/2025, art. 43), atunci când suspendarea unei autorizații de înființare se datorează neîndeplinirii unor cerințe/condiții remediabile, măsura suspendării încetează imediat ce cerințele/condițiile respective sunt îndeplinite. Prin urmare, este vorba despre o măsură procedurală temporară și reversibilă, nu despre o retragere a autorizației de înființare și nu are legătură cu nicio neregularitate tehnică, juridică, de mediu sau legată de racordarea la rețea”, au subliniat reprezentanții companiei.

Potrivit acestora, Aukera dispune de o finanțare pentru construcție în valoare de 450 milioane euro, care acoperă proiectele din România, ceea ce demonstrează angajamentul pe termen lung al grupului și capacitatea sa de a finanța și implementa portofoliul din România.

Bolojan:„Băieții deștepți ne-au blocat sistemul energetic”

În interviul de vineri, premierul Ilie Bolojan, a cerut modificarea reglementărilor:

„Când am eliberat acest teren, oameni care au de investit în energie vor reuși să pună investițiile în practică, crescând cu 2.000-3.000 de megawați. Ne vom putea crește producția de energie și scădea prețul. Băieții deștepți ne-au blocat sistemul energetic, dându-le hârtii ca să ocupe terenul”, a precizat Ilie Bolojan.

Acesta consideră că prețul energiei poate scădea în anii următori dacă vor fi făcute investiții mai ales în stocare. „Dar pentru asta ne trebuie 1000-2000 de megawați. Cred că cu 10-20% pot fi scăzute prețurile”.

„Companiile noastre de stat trebuie să procedeze economic, iar cei de la ANRE (n.red. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) trebuie să vină cu modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri”, a adăugat Ilie Bolojan.

Una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, conform unor dezvăluiri HotNews din 2024.