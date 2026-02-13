Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți cu hârtii” din energie. Nepotul unui fost prim-ministru a făcut exact o afacere „pe hârtie”

Companiile serioase care doresc să investească în producția de energie electrică sunt blocate de „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”, a acuzat, vineri, premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu pentru Europa FM. Potrivit premierului, acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă. Una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, conform unor dezvăluiri HotNews din 2024.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în acești ani. Noi producem în total 9.000 de megawați. În structura noastră a energiei, cam asta este formula de echilibru dintre producția de energie si consum. Dar în acești ani, ca să poți să te conectezi în sistemul energetic, ca producător, ca stocare, am eliberat documentații, ATR-uri, pentru 77.000 de megawați. Practic, am ocupat toată capacitatea de conectare a unor investiții în domeniul energetic”, a spus premierul.

Acesta a explicat că aceste practici sunt de tip speculativ, scopul fiind vânzarea documentelor

„Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare în România, nu te poți conecta, pentru că tot terenul este ocupat. Și aceste investiții, parte sunt făcute de oameni serioși, dar cea mai mare parte sunt investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți care, dacă vrei să te conectezi cu o investiție azi, trebuie să te duci să le cumperi lor hârtiile”.

Premierul cere ANRE să modifice regulamentele

„Astea (n.red. aceste practici) trebuie să le spargem, dar astea nu sunt lucruri foarte ușor de făcut pentru ca atunci când li s-au eliberat ani de zile aceste ATR-uri, practic nu li s-a pus nicio condiție nici de garanții, nici să facă investiția și astea trebuie corectate”, a spus premierul.

„Când am eliberat acest teren, oameni care au de investit în energie vor reuși să pună investițiile în practică, crescând cu 2.000-3.000 de megawați. Ne vom putea crește producția de energie și scădea prețul. Băieții deștepți ne-au blocat sistemul energetic, dându-le hârtii ca să ocupe terenul”, a precizat Ilie Bolojan.

Acesta consideră că prețul energiei poate scădea în anii următori dacă vor fi făcute investiții mai ales în stocare. „Dar pentru asta ne trebuie 1000-2000 de megawați. Cred că cu 10-20% pot fi scăzute prețurile”.

„Companiile noastre de stat trebuie să procedeze economic, iar cei de la ANRE (n.red. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) trebuie să vină cu modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri”, a adăugat Ilie Bolojan.

Cum a vândut nepotul lui Ciolacu niște documente unei firme controlate de un mare mogul ceh

O serie de investigații HotNews au arătat, în 2024, despre tranzacția în care au fost implicați Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Ciolacu, și o firmă a omului de afaceri ceh Jiri Smejc.

Compania Premier Energy PLC, controlată de fondul de investiţii al omului de afaceri ceh Jiri Smejc, a cumpărat afacerea în decembrie 2024.

HotNews.ro a relatat, printr-o serie de articole publicate în octombrie și noiembrie, că firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, înființate de Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului, au obținut fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru două parcuri fotovoltaice în decembrie 2023.

În aprilie 2022, a înființat firmele. În martie 2023, a obținut Avizul Tehnic de Racordare (ATR) de la Transelectrica. În iunie 2022, a aplicat la fonduri PNRR, pentru care a primit aprobare în decembrie 2023.

Cele două firme au figurat cu zero cifră de afaceri în 2022 și 2023.

Nepotul lui Ciolacu a obținut avize în 4 luni de la Transelectrica

Mihai Ciolacu a semnat contractele de finanțare prin PNRR pentru cele două proiecte, în ultima zi a anului 2024, valoarea lor fiind de 83,9 milioane de euro, din care 22,4 milioane de euro reprezintă ajutor de stat.

Nu ar fi obținut ajutoarele de stat dacă nu avea avize de la Transelectrica. Mihai Cristian Ciolacu a depus cererile de aviz de racordare (ATR) la Transelectrica în noiembrie 2022 și în martie 2023 au fost emise avizele, potrivit Transelectrica. Conform surselor de piață, acesta este un termen foarte bun, de regulă avizele fiind primite într-un an sau chiar un an și jumătate.

Mai exact, Mihai Ciolacu a obținut ATR cu Solar Energy Productions SRL pentru o capacitate instalată de 48 MW energie solară, cu 10 MW stocare, iar cu Development Power Solar Energy SRL a obținut ATR pentru 38 MW energie solară, cu 8 MW stocare. În total, 86 MW de panouri fotovoltaice și 18 MW stocare energie.

Un investitor în industria fotovoltaică obține avizul tehnic de racordare (ATR), de la Transelectrica, în aproximativ un an, de multe ori peste un an, a explicat pentru HotNews, sub protecția anonimatului, un reprezentant al sectorului fotovoltaic.

Mihai Ciolacu, nepotul premierului Marcel Ciolacu, a reușit să treacă prin acest proces de obținere a avizelor de la Transelectrica, pentru două parcuri foltovoltaice, în doar patru luni, conform răspunsului oferit de companie, la solicitarea HotNews. „Este un termen foarte, foarte, bun”, a precizat reprezentantul industriei foltovoltaice.