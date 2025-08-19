„Premierul ar trebui să retracteze public aceste afirmații”. Sindicatele din învățământ, mesaj dur pentru Bolojan

Principalele trei federații din educație îi cer premierului Ilie Bolojan să „retracteze public” o declarație pe care o consideră „descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang”. Sindicaliștii anunță și că vor continua protestele.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au reacționat printr-un comunicat de presă după ce Ilie Bolojan a vorbit despre scăderea normelor de predare ale profesorilor în ultimii ani.

Sindicaliștii acuză că afirmația premierului „este complet falsă, lipsită de orice fundament și fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaștere a realităților din sistemul de învățământ românesc, fie lansarea ei în spațiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul”.

Reprezentanții federațiilor spun că presiunile asupra profesorilor au crescut în ultimii ani, ca urmare a „unor «reforme» continue și a unei finanțări sub standardele minime europene”.

„Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional”, se arată în comunicat.

De asemenea, federațiile îl acuză pe Ilie Bolojan că „ar fi trebuit să știe că munca unui profesor nu se limitează la orele de predare”, ci se vede și în corectarea lucrărilor, evaluarea elevilor sau pregătirea orelor.

„Premierul Ilie Bolojan ar trebui, din decență față de sutele de mii de cadre didactice, să retracteze public aceste afirmații și să inițieze un dialog real bazat pe date concrete și pe o înțelegere corectă a nevoilor din sistemul de învățământ”, cer federațiile.

În acest context, cele trei federații din învățământ anunță că vor continua până în 8 septembrie protestele la Ministerul Educației, urmând trei mitinguri în Piața Victoriei și un marș pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Prim-ministrul a declarat, miercuri, la Digi24, că statul „nu mai poate continua abordările pe care le-a avut” și trebuie să corecteze situații negative create pe parcursul anilor în diverse sectoare „prin decizii de popularitate într-un context electoral sau pur și simplu prin decizii care au fost negândite”.

Întrebat dacă are un mesaj pentru profesori în contextul protestelor din sistemul de învățământ, premierul a afirmat: „Statul român, așa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut”.

El a reclamat că, deși de-a lungul anilor au existat tot felul de derogări, au fost scăzute normele didactice ale profesorilor, a fost micșorat numărul de copii din clase și au fost majorate salariile, „n-am văzut, din păcate, o îmbunătățire globală a sistemului învățământ”.

„Cele aproximativ 30.000 de ore care erau suplimentare la plata cu ora le-am, practic, distribuit, o parte dintre ele, crescând norma didactică cu două ore, deci nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect și cinstit, că se muncește ceva mai mult la clasă cu aceeași bani. Aceasta este realitatea. În același timp, de exemplu, am propus niște formule care să mai comaseze școlile, în așa fel încât să existe structuri care să concentreze mai mulți elevi, dar ținând cont și de realitățile care sunt în zona rurală”, a adăugat liderul liberal.