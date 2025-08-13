Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori. „Poate să plece la un moment dat ministrul Educației, poate să plece premierul, dar asta nu va rezolva o situație reală”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că statul „nu mai poate continua abordările pe care le-a avut” și trebuie să corecteze situații negative create pe parcursul anilor în diverse sectoare „prin decizii de popularitate într-un context electoral sau pur și simplu prin decizii care au fost negândite”.

Întrebat dacă are un mesaj pentru profesori în contextul protestelor din sistemul de învățământ, premierul a afirmat: „Statul român, așa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut”.

El a reclamat că, deși de-a lungul anilor au existat tot felul de derogări, au fost scăzute normele didactice ale profesorilor, a fost micșorat numărul de copii din clase și au fost majorate salariile, „n-am văzut, din păcate, o îmbunătățire globală a sistemului învățământ”.

„Și vedem, în afară de greșelile decidenților politici, că în foarte multe locuri, de exemplu, între nota la clasă pe care un elev o primește, foarte bună, de altfel, și nota la examenele care se dau, bacalaureat sau capacitate, este o diferență foarte mare și înseamnă că este și o problemă care ține de responsabilitatea multor profesori”, a continuat Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit apoi despre măsurile pe care au fost „puși în situația” să le ia guvernanții în actualul context.

„Cele aproximativ 30.000 de ore care erau suplimentare la plata cu ora le-am, practic, distribuit, o parte dintre ele, crescând norma didactică cu două ore, deci nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect și cinstit, că se muncește ceva mai mult la clasă cu aceeași bani. Aceasta este realitatea. În același timp, de exemplu, am propus niște formule care să mai comaseze școlile, în așa fel încât să existe structuri care să concentreze mai mulți elevi, dar ținând cont și de realitățile care sunt în zona rurală”, a adăugat liderul liberal.

Ce a spus despre burse

Bolojan a vorbit și despre modificările aduse sistemului de burse.

„Am fost nevoiți, cu toată impopularitatea, să întrerupem pachetul de burse care au fost acordate în masă elevilor (…). Gândiți-vă că în 2021 am avut 188 de milioane de lei tot anul burse, iar în trei ani de zile după aceea am ajuns la 4,7 miliarde de lei (…), deci gândiți-vă că de la 40 de milioane de euro am ajuns la aproape 1 miliard de euro, ceea ce nu este suportabil și efectiv a trebuit să luăm aceste măsuri de corecție”, a adăugat premierul.

Pe de altă parte, el a afirmat că sistemul de educație nu s-a confruntat „afectări, să spunem, de salarizări în mod direct, așa cum au fost afectați angajații din administrația publică locală sau din cea centrală, prin sporurile care au fost afectate, prin reducere de personal”.

„Poate să plece la un moment dat ministrul Educației, n-are importanță, poate să plece premierul, dar asta nu va rezolva o situație reală, care înseamnă că țara noastră nu mai are capacitatea financiară ca în toate sectoarele să continue lucrurile așa cum au fost sau așa cum s-au acumulat, negativ, prin decizii de popularitate într-un context electoral, nu fug să spun asta, sau pur și simplu prin decizii care au fost negândite”, a conchis premierul Ilie Bolojan.