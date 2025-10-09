Premierul Belgiei, pe lista unei grupări care viza să-l asasineze: „Atac planificat”
Autoritățile belgiene au dejucat tentativele unei grupări care plănuia atacuri asupra unor politicieni ai țării, printre care și prim-ministrul Bart de Wever, au anunțat joi procuratura și vicepremierul Maxime Prevot, potrivit Reuters.
„Vestea unui atac planificat împotriva prim-ministrului Bart de Wever este extrem de șocantă”, a scris Prevot, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
„Aceasta subliniază faptul că ne confruntăm cu o amenințare teroristă foarte reală și că trebuie să rămânem vigilenți”, a adăugat el.
Procuratura federală belgiană a precizat că doi suspecți au fost arestați și sunt interogați de poliția din Anvers în urma unei operațiuni împotriva celulei.
„Această intervenție judiciară face parte dintr-o anchetă privind, printre altele, tentativa de crimă și participarea la activitățile unui grup terorist”, a transmis procuratura, într-un comunicat.
„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist de inspirație jihadistă care viza politicieni”, a adăugat parchetul.
Acesta a precizat că perchezițiile efectuate în casele suspecților din Anvers au dus la descoperirea unui dispozitiv care semăna cu un dispozitiv exploziv improvizat, a unei pungi cu bile de oțel și a unor indicii că gruparea intenționa să utilizeze o dronă în cadrul atacului.
În martie 2016, 32 de persoane au fost ucise într-un atentat sinucigaș cu bombă pe aeroportul din Bruxelles și în metroul orașului, în atacuri revendicate de Statul Islamic, iar în octombrie 2023, un bărbat care se declarase militant islamist a împușcat mortal doi cetățeni suedezi care se aflau la Bruxelles pentru un meci internațional de fotbal.