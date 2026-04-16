Premierul Bolojan le-a spus colegilor săi din PNL București că nu va demisiona / PSD urmează să îi ceară acest lucru săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a mers miercuri seară la sediul PNL București, unde i-a anunțat pe liberali că nu-și va da demisia din fruntea Guvernului, conform consilierului general PNL Silviu Feroiu. Vizita a avut loc cu câteva zile înainte de consultarea PSD privind susținerea pentru Bolojan.

Mai multe persoane participante la întâlnirea de miercuri seară au confirmat pentru HotNews că premierul Ilie Bolojan le-a transmis colegilor săi din PNL București că nu intenționează să demisioneze din fruntea Guvernului.

„O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi (miercuri n.r.) la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată”, a anunțat Silviu Feroiu, consilier general PNL în Primăria Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

Feroiu a spus că discuțiile „au fost deschise și directe”: „Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face”.

Liberalul a adăugat că Bolojan, atunci când a fost întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns „simplu și memorabil: «Când te înjură unii, e ca o binecuvântare»”.

„Un mesaj care spune multe despre determinare. Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele”, a mai spus Silviu Feroiu.

Burduja: „Ne-a vorbit despre faptul că politica adevărată se face cu spatele drept”

Vizita lui Bolojan la PNL București a fost anunțată și de preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja.

„Colegi din echipa PNL Bucuresti s-au strâns la Modrogan 22 pentru tradiționala noastră reuniune de Paște. Ne-am salutat cu “Hristos a Înviat”, am ciocnit ouă, am fost din nou în familie. Așa cum suntem în fiecare an, indiferent de cât de agitată e politica în jurul nostru. Și când credeam că seara e completă, a apărut Ilie Bolojan”, a scris Burduja miercuri seară, pe pagina sa de Facebook.

„Premierul României și președintele Partidul Naţional Liberal a venit între noi spontan: fără protocol, fără discurs pregătit. A vorbit așa cum îi place întotdeauna: pe șleau, din suflet, privind oamenii în ochi. Ne-a vorbit despre responsabilitate, despre caracter, despre curajul de a alege ce e corect în loc de ce e ușor. Despre faptul că politica adevărată se face cu spatele drept, nu cu capul plecat”, a mai spus Burduja.

Tot miercuri, premierul Ilie Bolojan a fost la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicușor Dan aproximativ 2 ore, au spus surse oficiale pentru HotNews.

Nici Palatul Victoria, nici Administrația Prezidențială nu a făcut un anunț oficial despre această întâlnire sau despre subiectele abordate de cei doi.

Planul PSD după ședința de luni

Aproximativ 5000 de membrii ai PSD vor vota, pe 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Au fost stabilite și detaliile despre cum se va desfășura consultarea.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.