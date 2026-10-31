Premierul britanic, reacție tranșantă în privința cererilor de despăgubiri financiare pentru rolul istoric al țării în sclavie

Prim-ministrul Andy Burnham a declarat că este deschis apelurilor care îndeamnă Londra să prezinte oficial scuze pentru rolul istoric al Angliei în ceea ce privește sclavia.

Declarația a fost făcută înaintea unui summit al Commonwealth-ului, la care liderul britanic s-ar putea confrunta cu cereri de despăgubiri financiare, potrivit Reuters.

Într-un editorial publicat în Guardian, Burnham a scris că Marea Britanie „oferă un dialog structurat cu cei afectați de comerțul transatlantic cu sclavi”, în cadrul căruia cel puțin 12,5 milioane de africani au fost răpiți și vânduți ca sclavi.

„Ascultarea apelurilor privind scuze oficiale în numele statului britanic va constitui o parte importantă a acestui proces, iar eu sunt deschis față de ele”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Burnham a respins cererile de despăgubiri financiare.

„Nu cred că britanicii de astăzi pot fi trași la răspundere pentru nedreptăți istorice, oricât de odioase, petrecute într-o altă epocă, sub alte legi, și la care nu au luat parte personal”, a explicat premierul.

Între secolele al XV-lea și al XIX-lea, milioane de africani au fost vânduți ca sclavi de negustori europeni. Potrivit Transatlantic Slave Trade Database, Marea Britanie a transportat peste Atlantic aproximativ 3,2 milioane de oameni.

Regele Charles, aflat într-un turneu în Caraibe, a declarat înainte de reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth, care urmează să înceapă duminică în Antigua și Barbuda, că „se cuvine pe deplin să recunoaștem marea suferință și nedreptățile trecutului”.

Liderii din Caraibe vor despăgubiri

Liderii din Caraibe urmează să insiste asupra cererilor de despăgubiri. Ei le-au formulat adesea în termeni de reducere a datoriilor, finanțare pentru dezvoltare, educație, sănătate și reziliență climatică.

Burnham a mai scris în Guardian că vrea să „lanseze o nouă inițiativă privind datoriile”, inclusiv prin sprijinirea țărilor mai vulnerabile să își „ramburseze datoriile pe o perioadă mai lungă și în condiții mai bune”.

Premierul din Antigua și Barbuda, Gaston Browne, a salutat declarațiile lui Burnham și propunerile sale de asistență practică. Totuși, într-o postare pe Facebook, el a adăugat: „Poziția îndelungată a Caraibelor privind justiția reparatorie rămâne neschimbată”.