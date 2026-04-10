Premierul britanic, replică neobișnuită pentru Donald Trump: „M-am săturat”

Președintele american Donald Trump participă la o conferință de presă comună cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, la Chequers, lângă Aylesbury, Anglia, pe 18 septembrie 2025. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Într-o replică neobișnuit de dură, premierul britanic Sir Keir Starmer a declarat că s-a „săturat” de efectele pe care acțiunile președintelui Donald Trump în Orientul Mijlociu le au asupra locuitorilor Marii Britanii, liderul de la Londra părând totodată să facă o comparație între președintele SUA și cel al Rusiei, relatează The Guardian.

„M-am săturat de faptul că familiile din întreaga țară văd cum facturile lor la energie cresc și scad, iar facturile companiilor cresc și scad, din cauza acțiunilor lui Putin sau Trump la nivel global”, a declarat Starmer într-un interviu acordat joi la ITV.

Starmer, care a fost criticat dur și uneori ridiculizat de Trump pentru că nu a angajat forțe britanice în războiul cu Iranul, a părut totodată să-l condamne pe Benjamin Netanyahu din cauza continuării loviturilor Israelului asupra Libanului, în pofida armistițiului de două săptămâni încheiat între SUA și Iran pe 7 aprilie.

„Acest lucru trebuie să înceteze, aceasta este opinia mea fermă, și, prin urmare, problema nu este una tehnică, dacă este sau nu o încălcare a acordului”, a spus Starmer în condițiile în care Pakistanul, care a mediat armistițiul, a declarat că el acoperă și Libanul. Însă Israelul a negat acest lucru și a continuat loviturile.

Discuție telefonică între premierul britanic și președintele SUA

Starmer și Trump au discutat joi despre necesitatea unui „plan practic” pentru reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, după armistițiul din Orientul Mijlociu.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a declarat: „Prim-ministrul a vorbit în această seară cu președintele Trump din Qatar. Prim-ministrul a prezentat discuțiile sale cu liderii din Golf și cu planificatorii militari din regiune privind necesitatea restabilirii libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, precum și eforturile Regatului Unit de a reuni partenerii pentru a conveni asupra unui plan viabil”.

„Cei doi au fost de acord că, acum că există un armistițiu și un acord pentru deschiderea strâmtorii, ne aflăm în etapa următoare a găsirii unei soluții. Liderii au discutat necesitatea unui plan practic pentru reluarea transportului maritim cât mai rapid posibil”, a adăugat purtătorul de cuvânt al guvernului britanic.

Relații tensionate între Donald Trump și Sir Keir Starmer

La ITV, Starmer a asubliniat că, deși Marea Britanie nu avea „acces la toate detaliile armistițiului”, el nu este de acord cu atacurile asupra Libanului: „Vreau să fie foarte clar: sunt greșite.”

Relația prim-ministrului britanic cu președintele american s-a deteriorat vizibil de când a început războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, la sfârșitul lunii februarie.

Starmer și alți lideri europeni au fost mustrați și ridiculizați în mod repetat de Trump și de către alți membri proeminenți ai administrației sale.

În cazul premierului britanic, Trump a distribuit un videoclip din emisiunea de satiră SNL UK, în care Starmer a fost prezentat ca fiind speriat de el și încercând să evite un apel telefonic din partea sa.

Trump a spus de asemenea că actualul lider de la Londra „nu este niciun Winston Churchill”.