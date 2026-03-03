Donald Trump amenință că oprește toate schimburile comerciale cu Spania după refuzul privind bazele militare. Liderul SUA, critic și la adresa lui Keir Starmer: „Nu este Winston Churchill”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că va „opri toate schimburile comerciale” cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită folosirea bazelor militare operate în comun pentru atacurile asupra Iranului. În același context, liderul de la Casa Albă s-a declarat „nemulțumit” de premierul britanic Keir Starmer.

Întrebat în cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu cancelarul german Friedrich Merz ce părere are despre aliații europeni, Donald Trump a spus că este mulțumit de unii dintre ei, dar nu și de alții.

După ce a menționat în mod special Spania, el și-a îndreptat atenția către Regatul Unit.

„Nu sunt mulțumit de Marea Britanie”, a spus Trump.

„Ne-au trebuit trei sau patru zile ca să stabilim unde putem ateriza”, a adăugat el. „Nu este Winston Churchill cel cu care avem de-a face.”

Prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer a amânat inițial acordarea de sprijin militar pentru loviturile împotriva Iranului, dar a declarat duminică târziu că va permite Statelor Unite să folosească bazele militare britanice pentru lovituri defensive, după ce acestea nu au fost utilizate în atacul inițial asupra Iranului. Iranul a lansat apoi mai multe atacuri aeriene asupra bazelor militare britanice din Cipru, folosite pentru loviturile împotriva sa.

Amenințare directă la adresa Madridului

Referitor la Spania, el a spus că „va opri toate schimburile comerciale” cu această țară și a adăugat că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, „să întrerupă toate relațiile” cu Madridul.

Spania a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a folosi bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a lansa atacuri asupra Iranului, ceea ce a determinat SUA să retragă mai multe avioane KC-135 de la bazele din Cadiz și Sevilia.

„Fiecare țară își ia propriile decizii de politică externă. Spania are o poziție foarte clară: vocea Europei în acest moment trebuie să fie una de echilibru și moderație, lucrând pentru dezescaladare și o revenire la masa negocierilor”, a declarat luni ministrul de Externe, Jose Manuel Albares.

De asemenea, premierul Sanchez a condamnat în mod explicit „acțiunea militară unilaterală” a SUA și Israelului împotriva Iranului, avertizând că aceasta contribuie la „o ordine internațională mai ostilă și incertă”.

Relaţiile dintre guvernul socialist al lui Pedro Sanchez şi administraţia lui Donald Trump sunt de mai mult timp tensionate, în special după ce Spania a refuzat să dea curs cererii NATO, formulate la presiunea preşedintelui american, de creştere a cheltuielilor sale de apărare la 5 la sută din PIB. La aceasta, s-au adăugat controversele legate de politica tarifară a Washingtonului, notează News.ro.