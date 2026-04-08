Israel a lansat cele mai puternice lovituri împotriva Libanului de la începutul războiului: „Țara se prăbușește economic, totul se destramă”

Israelul a lansat miercuri cele mai puternice lovituri asupra Libanului de la izbucnirea războiului luna trecută, chiar dacă gruparea susținută de Iran a suspendat atacurile asupra nordului Israelului și asupra trupelor israeliene din Liban, în cadrul unui armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran, transmite Reuters.

Explozii consecutive au zguduit Beirutul, trimițând coloane de fum deasupra capitalei, în timp ce armata israeliană a anunțat că a lansat cel mai amplu atac coordonat al războiului.

Aceasta a susținut că peste 100 de centre de comandă și obiective militare ale Hezbollah au fost vizate în Beirut, Valea Bekaa și sudul Libanului.

Israeli strikes on Hezbollah targets across Beirut. Lebanon is not part of the ceasefire, Israel said.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că loviturile de miercuri au ucis zeci de persoane și au rănit sute. Martori au relatat pentru Reuters că persoane rănite, acoperite de sânge, și-au abandonat mașinile în trafic în Beirut și s-au îndreptat spre cel mai apropiat spital.

The Israeli military declares the biggest attack across Lebanon since the start of what it calls Operation Roaring Lion, hitting Beirut, Bekaa and the south with 100 simultaneous strikes. The IDF admits it's hitting civilian areas saying Hezbollah is 'embedded in the heart of…

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat în cursul nopții că armistițiul care suspendă războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului nu se aplică Libanului, iar armata israeliană a precizat că operațiunile împotriva Hezbollah vor continua.

Israelul afirmă că Libanul nu e inclus în armistițiul încheiat de SUA cu Iran

Israel Katz, ministrul israelian al apărării, a spus că țara sa a aplicat cea mai puternică lovitură concentrată împotriva Hezbollah de la operațiunea din septembrie 2024, care a provocat explozia a mii de pagere ale membrilor grupării.

Poziția Israelului a contrazis declarațiile prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif, un intermediar-cheie în negocierile pentru armistițiul dintre SUA și Iran, care afirmase că înțelegerea va include și Libanul.

NNA, agenția de presă de stat de la Beirut, a relatat mai devreme miercuri despre continuarea loviturilor israeliene în sudul Libanului, inclusiv bombardamente de artilerie și un atac aerian în zori asupra unei clădiri din apropierea unui spital, care a ucis patru persoane. Un atac israelian asupra orașului Sidon, din sud, a ucis opt persoane și a rănit alte 22, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Trei surse libaneze apropiate de Hezbollah au declarat pentru Reuters că gruparea teroristă a încetat să mai atace ținte israeliene în primele ore ale zilei de miercuri.

Președintele Emmanuel Macron a declarat că situația din Liban, un fost protectorat francez, rămâne critică și a cerut includerea țării în acordul de armistițiu.

„Libanul nu mai poate îndura”

Începând cu data de 2 martie, Israelul a emis ordine de evacuare care acoperă aproximativ 15% din teritoriul Libanului, în principal în sud și în suburbiile sudice ale Beirutului. Peste 1,2 milioane de persoane au fost strămutate, potrivit autorităților.

„Sperăm că se va ajunge la un armistițiu”, a declarat pentru Reuters Ahmed Harm, un bărbat de 54 de ani strămutat din suburbiile sudice ale Beirutului. „Libanul nu mai poate îndura. Țara se prăbușește economic, iar totul se destramă”, a deplâns el.

În fața unei școli care adăpostește persoane strămutate în Sidon, perne și pături erau încărcate în mașini, în timp ce unele familii sperau să se poată întoarce curând acasă. Pe un teren de fotbal cu gazon artificial, o familie își împachetase lucrurile în saci de plastic: haine, oale și tigăi, prosoape, cearșafuri și pături.

„Așteptăm doar decizia oficială de la conducere, ca să ne putem întoarce”, a spus Samar al-Saibany, strămutată dintr-un sat din sud.

Primarul local Mustafa al-Zein a spus că peste 28.000 de persoane se adăposteau în zonă până marți seara. El i-a avertizat pe locuitori să nu încerce să revină înainte de un semnal oficial.

„În sud, dacă îi dai cuiva un semnal că se poate întoarce, se va întoarce”, a spus Zein.

Israelul intenționează să ocupe sudul Libanului

Armata israeliană a declarat că majoritatea loviturilor de miercuri au avut loc în zone populate de civili. Cu câteva ore înainte de atac, armata emisese avertismente pentru unele zone din sudul Beirutului și din sudul Libanului. Nu a fost emis niciun avertisment pentru centrul Beirutului, care a fost de asemenea lovit.

Un oficial libanez de rang înalt a declarat pentru Reuters că Libanul nu a primit nicio garanție sau alte informații privind includerea sa în armistițiul de două săptămâni și nu a fost implicat în negocieri.

Peste 1.500 de persoane au fost ucise în campania aeriană și terestră a Israelului în Liban, inclusiv peste 130 de copii și peste 100 de femei, începând cu 2 martie, când Hezbollah a început să lanseze rachete asupra Israelului în semn de solidaritate cu Teheranul.

Sursele Reuters afirmă că, până la sfârșitul lunii martie, peste 400 de combatanți Hezbollah fuseseră uciși. Israelul afirmă că 10 dintre soldații săi au fost uciși în sudul Libanului în aceeași perioadă.

Israelul a anunțat că va ocupa sudul Libanului până la râul Litani, ca parte a unei „zone de securitate” despre care spune că are scopul de a-și proteja locuitorii din nord.