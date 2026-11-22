Președintele american Donald Trump a fost ținta ironiilor, sâmbătă seară, la cina anuală a Galeriei Presei Parlamentare. Un actor a fost adus să-l imite pe Trump, în timp ce premierul Mark Carney a ironizat renovările extravagante de la Casa Albă.

„Este o sală dificilă. Și am fost în Biroul Oval. Singur. Cu noul său decorator de interior”, a spus Mark Carney, în timpul cinei anuale cu presa organizate în Ottawa.

Ironia sa a fost bine primită de public, care a început să râdă.

You gotta love Mark Carney. He just mocked Trump’s decorating skills. “Damn. This is a tough room. And I’ve been in the Oval Office. Alone. With its new interior decorator.” https://t.co/0Lei5mfdM6 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 22, 2026

La același eveniment, un imitator al lui Donald Trump a susținut un moment satiric, iar premierul canadian a râs alături de ceilalți participanți.

Carney și Trump s-au aflat într-un conflict continuu pe parcursul ultimului an, iar Canada și SUA rămân angajate într-un război comercial acerb.

Referitor la războiul comercial dintre Canada și SUA, imitatorul a spus: „Vom încheia o înțelegere grozavă. Există un singur lucru care stă în cale – eu, pentru că sunt nebun, dar asta e în regulă”.

Negocierile comerciale dintre SUA și Canada au eșuat în septembrie, Trump impunând tarife de 50% asupra importurilor dinspre vecinul său nordic. Canada a ripostat impunând, la rândul său, tarife echivalente asupra produselor americane.