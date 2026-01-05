Premierul danez îi cere lui Trump să înceteze „amenințările” la adresa Groenlandei

Mette Frederiksen, fotografiată în data de 5 septembrie 2025 la o ceremonie organizată de forțele armate daneze cu ocazia Zilei Drapelului, FOTO: Kristian Tuxen Ladegaard Berg-NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prim-ministrul Danemarcei i-a spus lui Donald Trump să „înceteze amenințările” privind preluarea controlului asupra Groenlandei, notează BBC. Mette Frederiksen a declarat că „nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca Statele Unite să preia Groenlanda”, adăugând: „SUA nu are dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei națiuni din regatul danez”.

Remarcile ei vin după ce Katie Miller – soția unuia dintre consilierii lui Trump, Stephen Miller – a postat pe Twitter o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, alături de cuvântul „CURÂND”.

Trump a ridicat în repetate rânduri posibilitatea ca Groenlanda să devină o parte anexată a SUA, invocând locația sa strategică și bogăția minerală.

În declarația sa, publicată pe site-ul guvernului danez, Frederiksen a spus că se adresează SUA „foarte direct”.

Ea a spus că Danemarca – „și, prin urmare, Groenlanda” – este membră NATO și este acoperită de garanția de securitate a alianței. Danemarca avea deja un acord de apărare cu SUA care îi oferea acces la Groenlanda, a spus ea, iar Danemarca și-a intensificat investițiile în securitatea regiunii arctice.

„Prin urmare, aș îndemna insistent Statele Unite să înceteze amenințările la adresa unui aliat apropiat din punct de vedere istoric și la adresa unei alte țări și a unui alt popor care a spus foarte clar că nu sunt de vânzare”, a spus ea.

Câteva ore mai târziu, la bordul Air Force One, Trump a reiterat obiectivul. „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să o facă”, a spus el.

Anterior, ambasadorul danez în SUA a răspuns la postarea doamnei Miller – o podcasteriță de extremă dreapta și fostă consilieră a lui Trump în timpul primului său mandat – cu o „reamintire prietenoasă” că cele două țări sunt aliate și spunând că Danemarca se așteaptă la respectarea integrității sale teritoriale.

Schimbul de replici are loc după ce SUA au efectuat o operațiune militară majoră împotriva Venezuelei , capturându-i pe președintele Nicolas Maduro și pe soția sa și ducându-i la New York. sâmbătă

Trump a declarat ulterior că SUA vor „conduce” Venezuela și că companiile petroliere americane vor „începe să facă bani pentru țară”.

Președintele SUA a refuzat anterior să excludă utilizarea forței pentru a asigura controlul asupra Groenlandei, o vastă insulă din Arctica.

Trump a susținut că integrarea sa în Statele Unite ar servi intereselor de securitate ale SUA, datorită locației sale strategice și abundenței de minerale esențiale pentru sectoarele de înaltă tehnologie.

Recenta decizie a administrației Trump de a numi un trimis special pentru Groenlanda a stârnit furie în Danemarca.

Groenlanda, care are o populație de 57.000 de locuitori, are o autonomie extinsă din 1979, deși apărarea și politica externă rămân în mâinile daneze.

Deși majoritatea groenlandezilor sunt în favoarea unei eventuale independențe față de Danemarca, sondajele de opinie arată o opoziție covârșitoare față de aderarea la SUA.