Premierul demisionar al Franței sugerează o cale de ieșire din criză. „Posibilitatea dizolvării parlamentului pare mai îndepărtată”

Sebastien Lecornu se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron mai târziu, miercuri seara, pentru a discuta rezultatele negocierilor sale cu partidele politice, scriu AFP și Le Monde.

Prim-ministrul interimar al Franței, Sebastien Lecornu, a declarat miercuri că posibilitatea dizolvării parlamentului pare mai îndepărtată, după ce a purtat o serie de discuții cu diferite partide politice.

El a afirmat că discuțiile au arătat că există o voință generală de a adopta bugetul până la sfârșitul anului, scrie AFP.

„Această voință creează un impuls și o convergență, evident, care fac ca posibilitatea dizolvării să fie mai îndepărtată”, a spus el într-un discurs ținut în curtea Palatului Matignon din Paris.

Totuși, Lecornu a recunoscut că acest lucru nu este suficient. El a spus că este evident că acest buget trebuie să includă o serie de parametri care să permită Franței să avanseze.

Lecornu a subliniat că reducerea deficitului este „esențială, inclusiv pentru credibilitatea Franței în străinătate, pentru capacitatea noastră de a contracta împrumuturi”. Potrivit lui, „toată lumea este de acord (…) că obiectivul deficitului public trebuie menținut sub 5% din deficit și, mai precis, între 4,7 și 5% în mod definitiv”.

Prim-ministrul demisionar a evocat, de asemenea, Noua Caledonie, „un subiect de preocupare majoră”, cu „texte importante de adoptat (…) în zilele următoare” și blocate pentru moment din cauza crizei politice.

Posibilitatea suspendării reformei pensiilor

În scurta sa declarație, Lecornu nu a menționat o eventuală suspendare a reformei pensiilor, evocată marți de fosta prim-ministră, Elisabeth Borne.

Informații pe această temă au apărut marți seară.

La sfârșitul primei zile de negocieri, marți, Lecornu a jucat în cele din urmă ultima carte, evocând posibilitatea unei suspendări a reformei pensiilor, potrivit Le Monde.

Borne a fost cea care a avansat această ipoteză în ziarul Le Parisien, în numele „stabilității țării”.

Dar, la sfârșitul întâlnirii sale cu Lecornu, liderul social-democrat al partidului Place publique, Raphaël Glucksmann, nu a putut spune „dacă ceea ce ni s-a propus în acest birou era de natură să evite dizolvarea”.

Totul depinde acum de reacția Partidului Socialist (PS), ai cărui lideri vor fi primiți de Lecornu miercuri. Ecologiștii vor fi de asemenea primiți de premierul interimar.

Un compromis aproape imposibil

O înțelegere pare totuși greu de obținut.

La dreapta, președintele conservatorilor (LR), Bruno Retailleau, a declarat că „cu siguranță nu se va întoarce într-un guvern condus de un om de stânga” și nici „de un macronist”.

Lecornu a răspuns informându-l pe liderul deputaților LR, Laurent Wauquiez, că fără o „logică a înțelegerii” între taberele lor, alegerea se va reduce la un prim-ministru de stânga sau la o nouă dizolvare a Adunării.

Această din urmă opțiune este încă solicitată de Adunarea Națională (RN), gruparea de extremă dreaptă care a refuzat invitația la Matignon.

De asemenea, nu va avea loc nicio întâlnire a premierului cu partidul stângii radicale La France Insoumise, care consideră că are lucruri mai importante de făcut în Adunarea Națională, unde moțiunea sa de destituire a lui Emmanuel Macron va fi prezentată noului birou al instituției.

Singura persoană care poate rezolva criza, Macron, mai are doar câteva ore pentru a lua o decizie. Lecornu „îi va raporta rezultatele consultărilor sale”, a declarat Palatul Elysée. Apoi, președintele Republicii „își va asuma responsabilitatea” și „va lua cuvântul pentru a-și anunța deciziile”.