Premierul Estoniei acuză Moscova, după incursiunile rusești: „Vrea să ne facă să vorbim despre noi înșine, nu despre Ucraina”

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a avertizat marți că incursiunile aeriene recente ale Rusiei reprezintă o încercare de a distrage atenția Europei de la sprijinul acordat Ucrainei.

„Putin vrea să ne facă să vorbim despre noi înșine, nu despre Ucraina, nu despre ajutorul pentru Ucraina, nu despre a respinge Rusia în Ucraina”, a declarat Michal, într-un interviu acordat AFP la Copenhaga.

Trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, timp de 12 minute, la 19 septembrie. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”. Șefa diplomației UE a acuzat Rusia că a comis o „provocare extrem de periculoasă”.

Moscova a negat incidentul. Ministerul rus al Apărării a transmis, într-un comunicat, că „la 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”.

De asemenea, Moscova dă asigurări că „aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian estonian”

„Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, mai susţine ministerul rus.