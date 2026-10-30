Premierul Estoniei, după sfatul dat de Pentagon aliaților: „Nu mă voi reține. Putin este un dictator care ucide femei și copii”

Prim-ministrul eston Kristen Michal a declarat, vineri, că nu își va tempera limbajul la adresa președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Kyiv Post.

Într-o declarație pentru Delfi, Michal a spus că Estonia își va menține poziția și va continua să vorbească deschis despre amenințarea reprezentată de Rusia.

„Nu mă voi reține. Putin este un dictator care ucide femei și copii”, a spus el, adăugând că președintele Rusiei va continua să facă acest lucru până când va fi forțat să se oprească.

Kristen Michal consideră că a le face pe plac dictatorilor aduce umilință, fără ca libertatea să fie prezervată, conform publicației Delfi.

Premierul a spus că Estonia și vecinii săi baltici vor continua să avertizeze asupra amenințării pe care o reprezintă Rusia.

Recomandarea Pentagonului

Declarațiile liderului eston vin în urma unui material Reuters, care a scris, invocând patru surse familiarizate cu subiectul, că în ultimele săptămâni oficialii Pentagonului au cerut mai multor state aliate din NATO să-și tempereze retorica privind amenințarea reprezentată de Rusia.

Partea americană a susținut că unele declarații ale liderilor și oficialilor europeni au subminat securitatea continentală, potrivit Reuters.

Una dintre persoanele familiarizate cu situația a declarat pentru Reuters că Elbridge Colby, șeful departamentului de politică al Pentagonului, i-a spus recent unui oficial baltic că nu ar trebui să existe „provocări” îndreptate împotriva rușilor.

Conform sursei, Colby a dat ca exemplu de discurs contraproductiv faptul că europenii sugerează public că Rusia ar fi „încolțită ca un șobolan”. Este neclar la ce declarație s-a referit oficialul american, dar premierul Estoniei îl numise pe Putin „șobolan încolțit” la sfârșitul lunii septembrie.

Liderul eston spune că lui nu i s-a cerut să-și tempereze limbajul

Kristen Michal a spus că el nu a primit din partea Statelor Unite vreo cerere de a-și modera limbajul.

Premierul eston a susținut că subiectul nu a fost adus în discuție nici când s-a întâlnit ultima oară cu președintele american Donald Trump, la Ankara, în vară.

În plus, Michal a menționat că, deși, conform materialului Reuters, Washingtonul își dorește mai multă reținere, criticii interni acuză guvernul că nu este suficient de ferm.