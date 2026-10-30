Sfat neașteptat dat de Pentagon oficialilor europeni în privința Rusiei

În ultimele săptămâni, oficialii Pentagonului au cerut mai multor țări membre NATO să-și tempereze retorica cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, susținând că unele declarații ale liderilor și oficialilor europeni au subminat securitatea continentală, au declarat în exclusivitate pentru Reuters patru persoane familiarizate cu această chestiune.

Printre țările care au primit mesaje prin care li se cerea să-și modereze declarațiile publice se numără Lituania, Letonia și Estonia, au precizat sursele citate de agenția de presă, care au vorbit sub condiția anonimatului. Nu este clar dacă mesajele, care au fost transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, au fost comunicate și altor guverne europene.

Solicitările SUA vin în contextul în care administrația Trump a relansat eforturile de a exercita presiuni pentru o soluționare prin negocieri a războiului din Ucraina, care durează de mai bine de 4 ani și 8 luni.

Ultima inițiativă a combinat stimulente pentru Moscova, inclusiv ridicarea sancțiunilor, cu presiuni asupra Ucrainei pentru a-și înceta atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Pentagonul a refuzat să comenteze

Solicitat pentru un punct de vedere privind aceste infromații, un oficial al Pentagonului a declarat: „Conversațiile private dintre aliați rămân private, așa că nu vom comenta aceste acuzații.”

Printre declarațiile care au atras atenția oficialilor americani se numără sugestiile liderilor europeni potrivit cărora Rusia este încolțită și recurge la măsuri din ce în ce mai disperate, pe măsură ce armata Moscovei încetinește considerabil pe câmpul de luptă, a spus una dintre surse.

Șeful departamentului de politică al Pentagonului și , adjunctul secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, Elbridge Colby, o figură-cheie în cadrul unei revizuiri în desfășurare a efectivelor militare americane din Europa, a fost unul dintre oficialii americani care au transmis mesajul, au afirmat sursele. Reuters a precizat că nu a putut stabili care alți oficiali au fost implicați.

Elbridge Colby, numărul 2 în Pentagon, este așteptat săptămâna viitoare în România, a anunțat joi seară ministrul Apărării, Radu Oprea, la Antena 3.

„Există multe zone pe care colaborăm, inclusiv pe siguranţa la Marea Neagră. Ca membri NATO, avem nevoie ca prezenţa americană să fie una puternică. Pentru securitatea României, da, SUA pot fi un garant”, a declarat social-democratul.

Niciuna dintre sursele Reuters, printre care se numără trei oficiali europeni și un oficial american, nu a sugerat că sfatul de a modera retorica privind Moscova ar fi fost comunicat într-o manieră conflictuală.

Europa are trebui să evite să „provoace” Rusia

Mesajele SUA reflectă o dezbatere în cadrul NATO cu privire la modul în care ar trebui abordată public amenințarea reprezentată de o Rusie din ce în ce mai asertivă.

Unii oficiali occidentali au susținut că accentuarea amenințării reprezentate de Moscova ar putea juca în favoarea Kremlinului, care, spun ei, încearcă să semene frică și să submineze sprijinul acordat Ucrainei.

Alții susțin că guvernele europene trebuie să fie transparente pentru a le arăta electoratului că sunt necesare sacrificii și resurse pentru a ține Moscova la distanță. Acest lucru este valabil mai ales în contextul în care Rusia pare să accelereze o campanie secretă de sabotaj pe întreg continentul. Rusia a negat că ar desfășura astfel de acțiuni.

Una dintre persoanele familiarizate cu situația a declarat pentru Reuters că Colby i-a spus recent unui oficial baltic că nu ar trebui să existe „provocări” îndreptate împotriva rușilor.

Persoana respectivă a precizat că Colby a dat ca exemplu de retorică contraproductivă faptul că europenii sugerează public că Rusia ar fi „încolțită ca un șobolan”.

„Nu atrageți atenția”

Nu este clar la ce declarație specifică se referea Colby. Cu toate acestea, prim-ministrul estonian Kristen Michal l-a numit pe Putin „șobolan încolțit” la sfârșitul lunii septembrie, sugerând că liderul rus recurge la acțiuni de sabotaj în Europa, pe măsură ce Rusia se împotmolește din ce în ce mai mult în Ucraina.

„Vă ajutăm. Americanii sunt acolo”, a spus un alt oficial european, descriind mesajele private recente ale Pentagonului. „Doar să nu faceți zgomot. Nu atrageți atenția.”

Într-o altă întâlnire recentă, Pentagonul a îndemnat o delegație estoniană să fie „moderată” în comunicările sale, potrivit unei persoane informate cu privire la întrevedere, deși aceasta nu a precizat dacă oficialii Pentagonului s-au plâns de vreo declarație anume.

Ministerele apărării din Lituania, Letonia și Estonia nu au răspuns la solicitările Reuters pentru un punct de vedere, în timp ce NATO a refuzat să comenteze.

Testele Moscovei

Unul dintre oficialii europeni a afirmat că sfatul Pentagonului, deși cordial, a fost derutant, având în vedere că serviciile de informații din statele baltice au minimizat în mod constant, în ultimele luni, probabilitatea ca Rusia să testeze prevederile NATO privind apărarea reciprocă.

În schimb, alte servicii de informații ale NATO au avertizat public că Rusia ar putea intensifica dramatic campania de sabotaj în viitorul apropiat.

Mesajele Pentagonului adresate oficialilor NATO vin într-un moment tensionat pentru securitatea europeană, subliniază Reuters.

Moscova și-a intensificat recent campania de atacuri, pe care le neagă, asupra țărilor NATO, au declarat oficiali occidentali din domeniul informațiilor.

Miercuri, procurorii germani au declarat că doi cetățeni din Belarus au fost arestați pentru că ar fi plănuit să dea foc unei clădiri sau unei infrastructuri critice din zona orașului Nürnberg. În septembrie, guvernul german a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle, acuzații pe care Moscova le-a negat.

În România, Serviciul Român de Informații (SRI) și DIICOT au anunțat, luni, că au depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil. Președintele Nicușor Dan a transmis ulterior că „nu sunt incidente izolate, ci o campanie premeditată”, arătând cu degetul spre Federația Rusă.

Discuții privind prezența trupelor americane în Europa

În același timp, oficialii americani au discutat despre potențiale acorduri comerciale cu Rusia, ca parte a eforturilor administrației Trump de a promova pacea în Ucraina. Aceste eforturi au stârnit reacții mixte din partea oficialilor europeni, dintre care mulți pledează pentru continuarea izolării economice a Kremlinului.

Între timp, planificatorii de la Pentagon revizuiesc poziția forțelor americane în Europa, un proces care ar putea duce la o reducere drastică a prezenței trupelor americane pe continent.

Oficialii americani au afirmat că membrii europeni ai NATO trebuie să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare, mai ales în contextul în care SUA se concentrează asupra amenințărilor din Orientul Mijlociu, America Latină și Asia de Est.