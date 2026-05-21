Premierul Estoniei l-a sunat pe Nicușor Dan după ce un F-16 românesc a doborât o dronă în țara sa. Ce i-a spus

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a discutat joi cu președintele Nicușor Dan și a mulțumit României pentru doborârea unei drone intrate în spațiul aerian eston de către un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO de Poliție Aeriană Întărită în statele baltice, a anunțat Administrația Prezidențială.

„Președintele României a avut astăzi o conversație telefonică cu Prim-ministrul Republicii Estonia, Kristen Michal. Șeful Guvernului de la Talinn a mulțumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spațiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc din Detașamentul Carpathian Vipers”, a transmis administrația de la Cotroceni.

România participă pentru a patra oară, din 2007, la misiunea de Poliție Aeriană în statele baltice. În actuala rotație sunt implicate șase aeronave F-16 și 101 militari români.

Și ministrul estonian de externe Margus Tsahkna a mulțumit public României după ce pilotul român a doborât o dronă ce intrase în Estonia, subliniind că Ucraina, căreia îi aparținea probabil drona, are dreptul să lovească în Rusia.

Doborârea dronei de către un avion românesc din escadrila „Carpathian Vipers” dovedește „clar un lucru: NATO funcționează”, a scris Tsahkna pe contul său de X.

„Avioanele F-16 românești au reacționat imediat de la (baza) Šiauliai, demonstrând că aliații sunt uniți și gata să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus el.

Ministrul de externe al Estoniei a spus că țara sa este recunoscătoare României și partenerilor NATO pentru acțiunea rapidă și solidaritatea de care au dat dovadă.