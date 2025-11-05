Premierul Ilie Bolojan, omagiu pentru Emerich Ienei: „Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, nu poate fi uitată o viață întreagă”

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emerich Ienei, antrenorul care a condus Steaua la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.

„De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol”, a scris șeful Executivului într-o postare pe Facebook.

„Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă”, a adăugat premierul.

Bolojan a scris că orădenii și-l amintesc în ultimii ani ca pe o prezență discretă, adesea văzut pe o bancă sau la o terasă în centrul orașului, „mereu cu un zâmbet în colțul gurii”. „Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească”, a încheiat Bolojan.

Emeric Ienei, care a încetat din viaţă miercuri, a fost antrenorul legendar al Stelei, scrie Golazo. Cu el pe bancă, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, echivalentul de azi al Ligii Campionilor. S-a stins din viață la 88 de ani.

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad. Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor, Turcia, scrie News.ro.

A câştigat de trei ori titlul de campion şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

A antrenat și naționala Ungariei

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician a fost câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

El a primit şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

Fostul antrenor de fotbal Emeric Jenei urma să fie consilierul principal al prim-ministrului maghiar Orbán Viktor pe problemele din domeniul fotbalului, scria agenția de presă RADOR în 2019.