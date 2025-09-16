Premierul Ilie Bolojan spune că sistemul de sănătate „trebuie schimbat”: „Din 370 de spitale, în 100 cheltuielile cu personalul depășesc 85-90% din buget. Pentru cine funcționează?”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că sistemul de finanțare din sănătate nu mai este sustenabil, în condițiile în care CNAS are nevoie de încă 10-11 miliarde de lei pentru a închide anul, iar o mare parte din fondurile direcționate către spitale merg doar pe salarii.

„Anul acesta am avut un buget la Casa Națională de Asigurări de Sănătate de 77 de miliarde de lei și Casa ne-a notificat că îi mai trebuie 10-11 miliarde ca să închidă anul, pentru că nu au plătit medicamente, servicii. Din cele 370 de spitale, în jur de 100 au cheltuieli de personal de peste 80-90%. Dacă ai 1% cheltuieli cu medicamente, pentru cine funcționează acest spital? Pentru oameni? Nu cred”, a spus Bolojan.

El a subliniat că, după majorările salariale din 2018, cea mai mare parte a sumelor alocate spitalelor merge către salarii, indiferent de numărul pacienților. „Când s-au majorat salariile în sănătate în 2018 se alocă direct sume pentru salarizare din buget, azi 60-70% din sumele pe care le primește fiecare spital vin ca diferență de salarii. Dacă ai 100 de pacienți îți iei banii, dacă nu ai niciunul tot îți iei banii. Niciun manager nu e interesat să vadă unde se duc banii. Acest sistem trebuie schimbat.

Referindu-se la măsurile prin care Guvernul a eliminat scutiri și a introdus contribuția la sănătate (CASS) pentru mai multe categorii, inclusiv pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, Bolojan a precizat: „Am fost niște oameni foarte largi la mână și am dat multe scutiri în ultimii ani. Nu funcționează un astfel de sistem. Convingerea mea personală e că fiecare om trebuie să contribuie, cu o sumă cât de mică, la bugetul de sănătate.”