Premierul Niculescu, după loviturile cu drone de lângă Sulina: „Securitatea maritimă, pusă în pericol”

Șeful Executivului a subliniat că incidentele recente din Marea Neagră încalcă dreptul internațional și sunt o consecință directă a războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Premierul Luca Niculescu a reacționat duminică după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone sâmbătă seară în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol. Sâmbătă seara, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina.

Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, ceea ce a determinat Forțele Aeriene Române să mobilizeze avioane de vânătoare în două rânduri”, a scris șeful Guvernului pe contul său de X.

Luca Niculescu a menționat că a rămas în contact permanent cu autoritățile competente și că siguranța marinarilor reprezintă prioritatea absolută.

„Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei.

Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO”, a subliniat premierul Niculescu.

Anunțul ministrului Apărării

Loviturile de sâmbătă seară nu au provocat victime, iar echipajele au reușit să stingă incendiile izbucnite la bord, a anunțat sâmbătă ministrul Apărării, Radu Oprea.

Navele vizate au fost petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, lovit în jurul orei 21.10, la 4 mile marine est-sud-est de Sulina, vrachierul Marsol, lovit la ora 21.45, la 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, și nava comercială Ali Najafov, lovită în cursul nopții.

Populația din județul Tulcea a primit mesaje RO-Alert privind posibile căderi de resturi de drone, iar Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol avioane F-16.

Radu Oprea a mai spus că va aduce situația din Marea Neagră în discuție marți și miercuri, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre UE de la Bruxelles, unde va cere sprijin aliat pentru patrulare aeriană și echipamente antidronă.