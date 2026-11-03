Premierul Niculescu exclude ca indexarea pensiilor să nu se facă în 2027. Guvernul lucrează cu mai multe scenarii

Premierul Luca Niculescu a afirmat, la postul public de televiziune, că nu există scenariul în care să nu ia în calcul indexarea pensiilor, însă adaugă că se „fereşte” să facă promisiuni, în momentul de față Guvernul luând în calcul mai multe scenarii privind majorarea.

„Va exista o indexare a pensiillor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”, a afirmat premierul Luca Niculescu, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, există mai multe scenarii cu privire la modul în care se va face indexarea. El a subliniat că nu ia în calcul „deloc” varianta în care o indexare a pensiilor anul viitor nu ar avea loc.

Niculescu a evitat să vorbească despre procentul cu care pensiile ar urma să fie indexate, arătând că trebuie ca ministrul Finanţelor Publice să prezinte datele privind situaţia fiscală a ţării.

„Evident că dorinţa noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii, evident că ne dorim ca toţi pensionarii care au lucrat atât de mult, şi câteodată greu, să aibă pensii mai mari şi dorinţa noastră este să avem această indexare. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a adăugat Luca Niculescu.

Întrebat dacă este posibilă majorarea taxelor existente, prim-ministrul a răspuns că o decizie va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va prezenta toate datele legate de situaţia fiscală a ţării.

„Dar cel mai probabil este să rămânem cum suntem acum. Încă o dată, povara pe umerii românilor este deja foarte mare (…) Nu cred că, la cât de mare este presiunea socială în clipa de faţă, românii mai pot accepta cu uşurinţă taxe şi impozite noi. Adică Guvernul trebuie să-şi reducă cheltuielile, trebuie să colecteze mai bine şi abia în al treilea rând să se gândească la taxe şi impozite noi pentru cei care deja plătesc mult, foarte mult”, a adăugat premierul.

Pe 31 octombrie, ministrul Muncii Florin Manole afirma și el că o indexare a pensiilor va avea loc anul viitor, menționând un nivel de 7,3%, cu precizarea că varianta nu este una finală.

„Avem niște calcule, pentru că avem o președintă la Casa Națională de Pensii foarte profesionistă și care se uită în fiecare lună la evoluția indicatorilor macroeconomici relevanți, astfel încât să avem, așa, o estimare. Nu o ascund, ultima estimare pe care am avut-o, neoficială și cu siguranță nefinală, ca să nu înțeleagă nimeni nimic greșit, era de undeva la 7,3% și 9,6 miliarde impactul”, a spus Florin Manole.