Premierul Olandei anunță că așteaptă primul lui copil, cu ajutorul unei mame surogat

Prim-ministrul olandez Rob Jetten a anunțat luni că el și partenerul său așteaptă primul lor copil, cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovule, informează Reuters.

„Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuțule”, a postat Jetten pe contul său personal de Instagram, adăugând emoticoane cu capul unui bebeluș și un biberon.

„Nu există cuvinte suficient de mari pentru a le mulțumi donatoarei noastre de ovule, mamei noastre surogat și familiilor lor. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a adăugat premierul Olandei.

Jetten este logodit cu Nicolas Keenan, jucător internațional argentinian de hochei pe iarbă. Cuplul intenționa să se căsătorească în vară, dar și-a amânat nunta la scurt timp după ce Jetten a devenit prim-ministru în acest an.

Jetten, în vârstă de 39 de ani, a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei după victoria electorală neașteptată a partidului său, D66, înregistrată în urmă cu un an.

Mama surogat și donatoarea de ovule sunt prietene olandeze ale cuplului, care au deja copii proprii și care nu au avut motive comerciale pentru a-i ajuta pe cei doi, a precizat D66, într-un comunicat publicat pe site-ul său.

În Olanda este ilegal să plătești o mamă surogat.

Partidul lui Jetten a afirmat că această sarcină „de înaltă tehnologie” respectă pe deplin normele și reglementările olandeze și a fost posibilă datorită tratamentului de fertilizare in vitro oferit în Țările de Jos.

D66 a precizat că Jetten își va lua câteva zile libere la nașterea copilului pentru a fi alături de familie, dar nu intenționează să-și ia un concediu parental mai îndelungat.