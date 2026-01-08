Premierul Pedro Sanchez anunță că este dispus să trimită soldați spanioli în „Palestina” și în Ucraina

Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez s-a declarat joi dispus să trimită soldați „în Palestina” pentru menținerea păcii „atunci când se va ivi această oportunitate”, așa cum intenționează să facă și în Ucraina, transmite France Presse.

„Voi propune Parlamentului, când se va ivi ocazia, să putem trimite trupe de menținere a păcii în Palestina, când vom putea în sfârșit să vedem cum să avansăm în această misiune de pace și (…) pe termen mediu sau, sperăm, mai repede, să recunoaștem cele două state, Israel și Palestina”, a declarat Pedro Sánchez în cadrul unei ceremonii cu ambasadorii spanioli, reuniți la Madrid.

„Așa cum am declarat marți în capitala Franței, Paris, în acest moment atât de critic, dar și, aș spune, decisiv pentru obținerea păcii, vom continua să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi necesar”, a spus Pedro Sánchez, făcând referire la reuniunea „Coaliției de Voință” din Franța de zilele trecute.

„Cum să nu trimitem trupe de menținere a păcii în Ucraina?”

„În această nouă definire a arhitecturii securității europene, Spania, pentru prima dată în istoria sa, participă în sfârșit în mod activ nu numai la conceperea acesteia, ci și la punerea sa în aplicare. Este ceea ce voi propune Congresului”, a adăugat el, înainte de a se declara din nou clar dispus să trimită soldați în Ucraina.

„Dacă Spania a trimis trupe de menținere a păcii în numeroase zone geografice îndepărtate de țara noastră, cum să nu trimitem trupe de menținere a păcii în Ucraina, o țară europeană?”, s-a întrebat el.

„Desigur, nu uităm nici de Palestina și Fâșia Gaza”, a continuat liderul socialist. „Spania trebuie să participe activ la reconstrucția acestei speranțe în Palestina. (…) Acolo, situația rămâne intolerabilă”, a adăugat el.

„Fără îndoială, un stat palestinian independent, viabil și sigur va fi soluția pentru stabilizarea, dezvoltarea și progresul unei regiuni importante, inclusiv din punct de vedere geopolitic și geostrategic, pentru continentul nostru și pentru țara noastră”, a mai susținut el.

Guvernul spaniol, care a recunoscut statul Palestina în 2024, este una dintre cele mai vehemente voci din Europa de la lansarea ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza, declanșată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 în Israel.

La sfârșitul anului, Pedro Sánchez a făcut apel la „ridicarea vocii” pentru ca „situația dramatică” a palestinienilor să nu fie uitată, în cadrul unei întâlniri la Madrid cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas.