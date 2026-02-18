Premierul respinge ideea impozitării progresive, invocată de guvernatorul BNR și de PSD. Argumentele șefului Guvernului

Invitat la Digi24 să comenteze posibilitatea introducerii impozitării progresive a venituriiilor persoanelor fizice, premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul „nu este de actualitate”, invocând capacitatea sistemului finanțelor publice de a gestiona schimbarea sistemului de impozitare.

„Schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta. Trebuie să existe capacitatea finanțelor de a pune în practică orice fel de politică de schimbare a impozitării”, a fost primul argument invocat de către Ilie Bolojan.

În al doilea rând, el a spus că ANAF are acum alte priorități, generate de situația bugetară dificilă a României.

„Eu consider că în situația actuală, când oricum avem o situație complicată din punct de vedere bugetar, iar Finanțele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale și pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a adăugat Ilie Bolojan.

Recent, guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a amintiti că România are un acord cu FMI care a recomandat introducerea impozitării progresive.

Impozitarea progresivă, cerută de PSD

La momentul constituirii actualei coaliții de guvernământ, PSD a susținut, ca alternativă la creșterea nivelului TVA, introducerea impozitării progresive, însă acest lucru nu a fost inclus în programul de guvernare.

Chiar și așa, președintele Sorin Grindeanu s-a arătat, de altfel, convins că, în cele din urmă, România va înlocui cota unică de impozitare cu impozitul progresiv.

„Tot acolo se va ajunge, eu am înţeles acest lucru. Doar nu poate să spună nimeni că Germania este înapoiată economic. Sau Franţa, sau Italia, sau Spania, sau Portugalia, sau vreo 24 de state din Uniunea Europeană, că doar 3 au mai rămas fără. Toate statele dezvoltate au acest impozit progresiv, care ia de la cei care câştigă mai mult, dar nu vreau să fiu înţeles greşit, şi vine cu un sistem foarte bun de deduceri, pe sănătate, pe sistem de educaţie pentru copii, pe chestiuni de acest tip. Deci poţi să-ţi deduci anumite cheltuieli pe care tu le ai, om care câştigi venituri foarte mari. Ăsta e un lucru care se aplică peste tot în lume, cu câteva excepţii, printre care suntem şi noi”, declara Grindeanu, pe 14 iulie 2025, la România TV.

Mai recent, impozitarea progresivă a fost readusă în discuție de către ministrul Muncii, Florin Manole (PSD). „Asta este singura soluţie pentru orice ţară civilizată din Uniunea Europeană. Singura soluţie este impozitarea progresivă”, spunea Manole pe 18 ianuarie, la Digi 24.

Potrivit ministrului Muncii, aceasta este soluţia „pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici şi pe cei cu venituri mari”.

„Impozitarea progresivă are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale şi analize care arată cât de mulţi bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”, a mai spus el.